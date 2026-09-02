Dragon's Dogma 2: Dark Arisen svela Norgan e un maxi aggiornamento gratuito

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen è pronto a portare i giocatori in un nuovo viaggio nel cuore delle perigliose gelide terre di Norgan, con l'arrivo dell'espansione fissata per il 9 ottobre 2026 su tutte le principali piattaforme di gioco.

L'attesa è alimentata dalla presentazione del ciclo Relic Expedition, una nuova modalità che mette alla prova abilità e preparazione degli Arisen. Ogni spedizione nelle distese innevate richiede risorse e strategia, tra provviste, equipaggiamento rinforzato e accortezza contro pericoli costanti. Gli esploratori tornati indenni potranno ottenere nuovi equipaggiamenti e abilità, avvicinandosi al mistero che si cela nel cuore di Norgan.

L'espansione conduce nell'Insediamento di Norgand, unico rifugio rimasto in una regione devastata e popolata da reliquie di un'antica guerra, mostri e insidie nascoste tra i ghiacci. Gli Arisen dovranno affrontare temibili nemici come i guerrieri beorcan e il Gigante di Norgan, capace di immobilizzare chiunque nel ghiaccio. Speciali reliquie, spesso in possesso di avversari formidabili come il drago di ghiaccio Fimbl, promettono grandi ricompense. Oltre al combattimento, l'esplorazione di insediamenti abbandonati e caverne può portare a bottini segreti, mentre anche Freki, il lupo mannaro di Norgan, offre il suo aiuto a un prezzo misterioso.

Emergono dettagli intriganti sul funzionamento delle reliquie: solo una volta sottoposte a perizia da Jiera, matrona di Norgand, le reliquie riveleranno il loro vero valore. Le armi e armature così ottenute offriranno statistiche migliorate in base alla rarità dell'oggetto, ma anche nuove abilità o potenziamenti utili all'Arisen e al suo Pawn.

In attesa dell'espansione Dark Arisen, è già disponibile un aggiornamento gratuito che introduce miglioramenti al framerate, più slot di salvataggio e la possibilità di assegnare un maggior numero di abilità d'arma in combattimento. Questo rende il momento ideale per tornare a giocare e preparare la propria squadra prima del grande debutto di Norgan.

L'uscita di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen è prevista su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch 2. Inoltre, chi prenoterà il gioco riceverà in regalo il set di abiti Norgan - Abbigliamento del Nord, disponibile al lancio. L'espansione promette di ampliare profondamente l'esperienza già apprezzata dai fan della saga, aggiungendo nuove sfide e misteri da esplorare nell'universo fantasy di Capcom.