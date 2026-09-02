Hyundai arricchisce l'infotainment con il nuovo Entertainment Package

Hyundai introduce una nuova era dell'intrattenimento in auto grazie all'Entertainment Package, disponibile per i modelli compatibili IONIQ 6 N Line, IONIQ 6 N e IONIQ 9 equipaggiati con sistema ccNC. Questa innovativa soluzione digitale, acquistabile tramite il Bluelink Store, porta a bordo servizi di streaming come Netflix, Disney+ e YouTube, giochi, contenuti per bambini e karaoke, offrendo possibilità di personalizzazione e connettività mai viste prima.

L'Entertainment Package è disponibile in due versioni: una standard e una arricchita da Wi-Fi Hotspot integrato, che consente ai passeggeri di utilizzare Internet direttamente dai propri dispositivi durante i viaggi. La versione potenziata mette a disposizione 40 GB di traffico dati, garantendo una connessione veloce per tutti gli occupanti dell'auto.

Entrambi i pacchetti offrono un accesso facile alle principali app di intrattenimento, assicurando grande varietà di contenuti per adulti e bambini. Grazie al karaoke e a una selezione di giochi, il tempo trascorso in auto diventa un'occasione per divertirsi o rilassarsi, trasformando ogni viaggio in un'esperienza personalizzata.

I prezzi partono da 89 euro all'anno per la versione standard, con possibilità di prova gratuita di un mese. Per chi desidera il massimo della connessione, la versione con Wi-Fi Hotspot è proposta a 109 euro annui, oppure con formule triennali rispettivamente a 249 e 299 euro. La versione Wi-Fi viene inoltre offerta con il primo mese a 6,99 euro.

Hyundai offre ai clienti nuovi modi per vivere e personalizzare la propria auto, grazie a opzioni di intrattenimento flessibili che migliorano la connettività e rendono ogni viaggio ancora più piacevole per i passeggeri sottolinea Marcus Welz, CEO di Hyundai Connected Mobility, responsabile del lancio europeo del pacchetto.

Con questa novità Hyundai conferma la propria strategia di digitalizzazione e attenzione alle esigenze moderne della mobilità, ponendosi tra i marchi più avanzati nel settore delle auto connesse. I servizi sono già disponibili in Italia e nelle principali nazioni europee, offrendo ai clienti Hyundai una soluzione smart, intuitiva e dal costo accessibile per arricchire la propria esperienza di guida e viaggio.