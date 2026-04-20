A Torino raccolti 100 kg di rifiuti: successo per Suzuki Save The Green

A Torino, 250 volontari raccolgono 100 kg di rifiuti con Suzuki e Torino FC per la Giornata Mondiale della Terra, promuovendo sostenibilità e tutela ambientale.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Suzuki ha confermato il suo impegno per la tutela dell'ambiente con la quindicesima edizione dell'iniziativa Suzuki Save The Green e la manifestazione Diamo un calcio ai rifiuti, realizzata in collaborazione con le giovanili del Torino FC e Torino Spazio Pubblico.

Circa 250 persone, tra giovani calciatori, dipendenti Suzuki e numerosi volontari, si sono riunite nelle aree verdi attigue al nuovo Centro Sportivo Robaldo e al Bosco del Toro. Al termine della giornata sono stati raccolti complessivamente 100 kg di rifiuti, dimostrando che azioni collettive e concrete possono avere un forte impatto positivo sull'ambiente urbano.

L'iniziativa si inserisce tra le attività di ecosostenibilità portate avanti da Suzuki Italia. Nel solo Parco Colonnetti, sono stati piantati 30 alberi autoctoni grazie al progetto Suzuki Green Friday, portando così il Bosco Diffuso Suzuki a 1.445 alberi sul territorio nazionale e contribuendo a una riduzione annua delle emissioni di CO2 di 35.325 kg.

Dal 2012 a oggi, le edizioni di Suzuki Save The Green hanno permesso di raccogliere quasi 115,7 tonnellate di rifiuti dispersi nell'ambiente.

Suzuki supporta numerose iniziative a favore della sostenibilità, tra cui Suzuki Green Friday, che ogni anno devolve lo 0,5% del fatturato giornaliero a progetti green e che nel 2024 ha visto la nascita del Bosco del Toro con 68 nuovi alberi piantati vicini alla sede delle giovanili del Torino FC. I progetti includono anche Suzuki Bike Day, evento di mobilità sostenibile che nell'ultima edizione ha visto la partecipazione di oltre 2.500 iscritti, e l'adesione a M'Illumino di Meno nel quadro della Giornata del Risparmio Energetico, con lo spegnimento delle luci delle insegne e degli uffici, per risparmiare energia e CO2. Ulteriori attività comprendono Pulifondali e Pulispiagge, realizzati in collaborazione con FIPSAS per la pulizia di spiagge e fondali marini italiani, e Suzuki Clean Up, progetto globale che dal 2012 coinvolge i dipendenti Suzuki in azioni di pulizia di aree naturali in tutto il mondo.



