Torna su Canale 5 "Dentro la notizia" con Gianluigi Nuzzi

Da lunedì 7 settembre, alle 16.45 su Canale 5, torna il programma di approfondimento "Dentro la notizia" con Gianluigi Nuzzi: casi di cronaca e attualità.

Da oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 16.45 su Canale 5, torna l'appuntamento quotidiano con "Dentro la notizia", il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e prodotto da Videonews.

La trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì, riprende il suo consueto spazio pomeridiano focalizzandosi sui principali fatti di cronaca e attualità che interessano il nostro Paese. Attraverso collegamenti in diretta con i propri inviati, la presenza di documenti inediti e testimonianze esclusive, "Dentro la notizia" si conferma come uno dei punti di riferimento dell'informazione televisiva italiana.

Nel primo appuntamento stagionale, particolare attenzione verrà riservata ad alcuni casi di grande impatto mediatico. Tra questi, il giallo di Pietracatella, il femminicidio di Lorena Isceri e la morte di Noemi Impellizzeri, la giovane trentatreenne trovata senza vita nella sua abitazione nel Catanese.

Anche in questa stagione, attraverso i collegamenti con gli inviati, tanti documenti inediti e testimonianze esclusive, la trasmissione racconterà e approfondirà i principali fatti di cronaca e di attualità del nostro Paese.

L'attualità italiana sarà quindi al centro dell'attenzione ogni giorno, offrendo al pubblico un racconto dettagliato e puntuale, con la professionalità di Gianluigi Nuzzi e della redazione di Videonews.