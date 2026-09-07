Quarta Repubblica riparte: testimonianze sull'attentato a Ranucci e intervista a Bardella

Domani alle 21.30 su Rete4 ritorna Quarta Repubblica con focus sull'attentato a Sigfrido Ranucci, record del governo Meloni e intervista a Jordan Bardella.

Riparte domani sera alle 21.30 su Rete4 la nuova stagione di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro, che torna ad accendere i riflettori sui temi caldi dell'attualità politica ed economica. Al centro della prima puntata un'inchiesta che promette di far parlare molto: il misterioso attentato contro Sigfrido Ranucci, giornalista noto per il suo impegno su temi scottanti. Nel corso della trasmissione verranno proposte testimonianze e documenti inediti per capire i dettagli e le possibili ombre dietro uno degli episodi più discussi dell'estate.

A seguire, il dibattito si sposterà sulla politica nazionale, approfondendo il record del governo guidato da Giorgia Meloni, caratterizzato da successi e tensioni politiche. La puntata affronterà anche la cosiddetta "variabile Vannacci", esplorando il crescente peso di Roberto Vannacci nel panorama politico e gli attacchi rivolti dalla sinistra.

Uno dei momenti più attesi sarà l'intervista esclusiva a Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, figura chiave della destra francese. Bardella discuterà delle sfide politiche in Europa e delle prospettive future del suo partito.

Non mancheranno approfondimenti sui temi dell'immigrazione e della sicurezza, con collegamenti tra Ceuta e Torino, in un viaggio attraverso i confini e le città italiane per chiedersi: quali rischi corre realmente l'Italia?

Al dibattito prenderanno parte esponenti del mondo politico e giornalistico tra cui Tommaso Cerno, Andrea Ruggieri, Alessandro Sallusti, Riccardo Magi, Ilaria Proietti, Roberto Rigoli, Giovanna Vitale, Hoara Borselli, Fausto Biloslavo e Piero Sansonetti. L'appuntamento si annuncia ricco di spunti e polemiche, offrendo agli spettatori un'analisi approfondita dei temi di maggiore attualità nella scena italiana ed europea.