Being Heumann: il nuovo film Apple su Judy Heumann apre il Toronto Film Festival

Apple Original Films presenta Being Heumann, un intenso film dedicato alla figura di Judy Heumann, considerata la madre del movimento per i diritti dei disabili. Diretto dalla vincitrice dell'Oscar Siân Heder, già acclamata per il successo di CODA, il film sarà disponibile in streaming su Apple TV dal 13 novembre e sarà il titolo di apertura del Festival Internazionale del Cinema di Toronto il prossimo 10 settembre.

La pellicola racconta la storia rivoluzionaria di Judy Heumann, interpretata da Ruth Madeley, una donna disabile che guidò una coalizione eterogenea di giovani adulti nella lotta contro la discriminazione. Nel 1977, esasperata dall'indifferenza delle istituzioni, Heumann decise di occupare un edificio federale insieme a centinaia di attivisti, dando vita alla più lunga occupazione di uffici governativi nella storia degli Stati Uniti. L'obiettivo era ottenere attenzione e risposte da parte delle autorità, rappresentate nel film dal personaggio di Mark Ruffalo.

Non volevano rispondere alle telefonate di Judy Heumann, così lei ha occupato il loro edificio. Nel 1977, una giovane donna disabile (Ruth Madeley) e una eterogenea coalizione di outsider decidono di averne abbastanza. Quello che inizia come un atto impulsivo diventa la più lunga occupazione di un edificio federale nella storia degli Stati Uniti, mentre centinaia di persone occupano spontaneamente gli uffici governativi e si rifiutano di andarsene finché il burocrate che ostacola il loro percorso (Mark Ruffalo) non interviene. Portando la ribellione in tutte le sue forme nelle sacre stanze del potere, i leader involontari del movimento lottano per trovare la loro strada in un territorio dove nessuno ha mai tracciato un percorso per loro. Diretto dalla vincitrice dell'Oscar Siân Heder (CODA) e basato su fatti realmente accaduti, Being Heumann è la storia rivoluzionaria, irriverente e profondamente umana di persone su cui nessuno avrebbe scommesso che cercano di realizzare l'impossibile e cambiare la vita di milioni di persone.

Being Heumann segna la seconda collaborazione tra Apple Original Films e Siân Heder, dopo il trionfo agli Oscar con CODA, primo film con cast prevalentemente sordo a ricevere il premio Miglior Film. Il nuovo lavoro promette di emozionare e ispirare, mettendo in luce una pagina fondamentale della storia dei diritti civili attraverso lo sguardo di chi ha rotto le barriere.

Apple TV prosegue così la sua crescita come piattaforma globale per contenuti originali di qualità, vantando oggi oltre 880 vittorie e 3.826 nomination nei principali premi internazionali. Il servizio offre una programmazione variegata disponibile su tutti i dispositivi principali e propone una prova gratuita di sette giorni ai nuovi abbonati.

Being Heumann si preannuncia come un film capace di lasciare il segno, raccontando una battaglia reale per l'inclusione e la dignità, portata avanti da chi ha saputo trasformare la propria esperienza personale in una rivoluzione sociale.