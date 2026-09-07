Planet Funk protagonisti al Jova Summer Party: nuova musica in arrivo

I Planet Funk, vera e propria icona della scena dance ed elettronica italiana, sono pronti a salire domani, 5 settembre, sul palco del Jova Summer Party all'Ippodromo di Agnano a Napoli. L'appuntamento si preannuncia imperdibile per gli appassionati del genere e non solo, grazie all'inconfondibile sound che da sempre distingue il collettivo.

Reduce dal grande successo del "BLOOOM TOUR", che ha portato la band ad esibirsi sui palchi delle principali rassegne estive italiane ed europee, i Planet Funk confermano ancora una volta la loro vitalità creativa. In primavera il tour ha registrato il tutto esaurito a Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino, prima di abbracciare da vicino il pubblico italiano con date significative tra cui Grado, Misano Adriatico, Napoli, Giulianova, Capracotta e Chioggia, spaziando dal Grado Summer Festival al Sea Music Festival.

Il collettivo composto da Alex Neri (DJ, programmazione), Marco Baroni (tastiere e sintetizzatori), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce, chitarra e sintetizzatore) ha portato in scena i brani del loro ultimo album di inediti "BLOOOM", pubblicato a gennaio 2026 per Wisemama. Il live si è sviluppato attorno a un concept sonoro e visivo che intreccia i nuovi pezzi con i successi intramontabili della loro carriera, rinnovati e riarrangiati grazie anche a visual inediti studiati per rendere ogni performance ancora più coinvolgente.

Con oltre 25 anni di storia, i Planet Funk continuano a rappresentare una delle realtà più solide e influenti nel panorama internazionale della musica elettronica. Il loro percorso nasce dall'incontro fra i Souled Out! (Domenico "GG" Canu e Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni e Alex Neri), con l'esordio "Non Zero Sumness" del 2002, disco d'oro considerato una pietra miliare del genere.

L'ultimo progetto "BLOOOM", mixato tra Italia e Regno Unito, è il frutto di una stagione intensa fra studio, collaborazioni e concerti. Le nuove canzoni si intrecciano con la memoria forte di Sergio Della Monica e Domenico "Gigi" Canu, anime fondatrici della band, la cui visione e creatività continuano a guidare i Planet Funk in questa nuova fase artistica. "BLOOOM vuole essere anche questo: una fioritura personale e artistica che partendo dall'eredità lasciata da Sergio e Gigi si trasforma in un processo vivo di crescita, metamorfosi e scoperta, che riflette le aspirazioni delle nuove generazioni chiamate a confrontarsi con un mondo sempre più complesso e stratificato. Un disco che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con consapevolezza, slancio e desiderio di rinnovamento."

In attesa della serata di Napoli, il collettivo è già al lavoro su nuova musica, pronto a sorprendere ancora una volta il pubblico con la sua energia e la sua inconfondibile capacità di reinventarsi restando fedele alle proprie radici.