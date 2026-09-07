Le Sorelle Grimm: su Apple TV il ritorno della serie animata fantasy dal 2 ottobre

Apple TV annuncia il ritorno di una delle sue serie animate più amate: la seconda stagione di Le Sorelle Grimm debutterà venerdì 2 ottobre. L'adattamento dei celebri libri bestseller del New York Times firmati da Michael Buckley si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con nuove avventure all'insegna della fantasia e dell'azione.

Alla base della serie c'è la storia di due sorelle, discendenti dei fratelli Grimm, unite nella risoluzione di misteri magici e creature fantastiche, pur essendo molto diverse tra loro ma formando una squadra insuperabile. La prima stagione ha raccolto l'entusiasmo della critica, ottenendo un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes.

Nel cast di doppiatori spiccano nomi di richiamo: Ariel Winter presta la voce a Sabrina, Leah Newman interpreta Daphne, Laraine Newman è Relda, Abubakar Salim doppia Charming, Billy Harris veste i panni vocali di Puck e Harry Trevaldwyn dà voce a Mirror.

La serie è sviluppata dalla candidata agli Emmy Amy Higgins, affiancata da Erica Rothschild, entrambe coinvolte come produttori. La produzione è affidata allo studio Titmouse, vincitore di un Emmy Award e noto per successo come "Anatra e Oca" e "Professione spia".

Le Sorelle Grimm si compone di sei episodi inediti, con una squadra di produttori esecutivi di grande esperienza, tra cui spiccano lo stesso autore Michael Buckley e registi già vincitori di Emmy come Elliot Blake, Philip Alberstat e Steven Amato. Sage Cotugno ricopre invece il ruolo di supervising director.

Il ritorno delle investigatrici Grimm va ad arricchire una ricca offerta di contenuti per bambini e famiglie presenti su Apple TV: tra le novità di rilievo figurano anche "Un minotauro per fratello" dello studio Cartoon Saloon, "Wonder Pets in città", la trilogia animata "WondLa" ispirata ai romanzi di Tony DiTerlizzi, il colorato "Yo Gabba GabbaLand!" e la seconda stagione di "L'isola delle forme".

Apple TV si conferma così punto di riferimento mondiale per l'intrattenimento di qualità rivolto a tutte le età, con serie originali, film e documentari che hanno già ottenuto oltre 880 premi e più di 3800 nomination. Tra i suoi maggiori successi spiccano titoli come "Ted Lasso", "Scissione", "CODA" (vincitore dell'Oscar come Miglior Film) e grandi produzioni animate pluripremiate come "Il coniglietto di velluto", "Supersorda" e "Rana e Rospo".

Apple TV è disponibile in oltre 100 paesi su tutti i dispositivi principali, daiPhone all'iPad, Apple TV 4K, Mac, smart TV e console, per un'esperienza di streaming completamente originale e sempre più ricca di contenuti esclusivi.