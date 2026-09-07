Mazda rilancia a settembre: vantaggi fino a 9.000 euro e manutenzione gratuita su tutta la gamma SUV

Settembre segna il ritorno alla mobilità per gli italiani e Mazda celebra il mese con una nuova iniziativa pensata per chi desidera cambiare auto: fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi di manutenzione inclusi sull'intera gamma SUV, con la promozione valida fino al 30 settembre 2026.

L'offerta coinvolge tutti i modelli SUV del marchio giapponese, ognuno studiato per rispondere a bisogni differenti. Mazda CX-30 viene proposta a partire da 24.700 euro, con 4.250 euro di vantaggi su vetture in stock e due tagliandi omaggio per chi sceglie il finanziamento Mazda Advantage. La Mazda CX-5 si rivolge a famiglie e amanti della versatilità, con rate da 279 euro al mese e prezzo promozionale da 32.950 euro, anch'essa con due tagliandi di manutenzione compresi.

Per chi guarda al comfort e alle prestazioni, Mazda CX-60 e Mazda CX-80 sono disponibili rispettivamente con 9.000 euro di vantaggi sulle auto a stock, mantenendo l'offerta di manutenzione gratuita tramite finanziamento Mazda Advantage. La CX-80 aggiunge la possibilità di ospitare fino a sette persone, incontrando così anche le esigenze delle famiglie più numerose.

Grande novità di questa campagna è il debutto della Mazda CX-6e, il nuovo SUV completamente elettrico, che si inserisce tra le promozioni con un prezzo base di 44.500 euro, 2.250 euro di vantaggi e due tagliandi inclusi per chi sceglie la permuta e il finanziamento Mazda Advantage.

Tutti i modelli si distinguono per il design Kodo, l'elevata qualità costruttiva e l'esperienza di guida unica che Mazda riassume nella filosofia Joy of Driving. L'iniziativa offre così un accesso facilitato a una famiglia di SUV completa e tecnologicamente avanzata, pensata per accompagnare ogni stile di vita, dal tragitto urbano quotidiano ai viaggi con tutta la famiglia, compresa la scelta di soluzioni elettriche.

In un momento in cui acquistare un'auto è diventato più complesso, vogliamo eliminare una parte dell'incertezza: rendere trasparente il vantaggio, alleggerire il costo della manutenzione e lasciare al cliente la libertà di scegliere la tecnologia più adatta alla propria vita. Back On The Road non è soltanto una promozione, è il nostro modo di rimettere il piacere di guidare alla portata di più persone.

L'iniziativa Back On The Road è attiva solo per il mese di settembre e conferma l'impegno di Mazda nel rendere la mobilità più accessibile, trasparente e orientata alle reali esigenze dei clienti, grazie a soluzioni vantaggiose sia dal punto di vista economico che pratico.