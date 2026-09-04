Senhit conquista l'Europa: online il mini movie The Eurovision Journey con Boy George

L'energia e lo stile unico di Senhit prendono forma in una nuova avventura visiva: è online "SENHIT | THE EUROVISION JOURNEY", il mini movie che racconta il lungo viaggio eurovisivo della popstar italo-eritrea dal cuore di San Marino fino ai palcoscenici europei.



Un racconto intimo e spettacolare che, tra performance travolgenti e scene di backstage, svela i retroscena e le emozioni della preparazione per l'Eurovision Song Contest 2026, dove Senhit ha portato in gara il brano Superstar in collaborazione con Boy George.



Il documentario ripercorre ogni tappa fondamentale del cammino artistico di Senhit: dalle decisive selezioni del San Marino Song Contest ai dietro le quinte degli elettrizzanti Eurovision Pre-Party nelle più importanti capitali europee. Tra i momenti indimenticabili spiccano lo show di Londra con la prima performance live accanto a Boy George e la tappa a Vienna, vissuta tra adrenalina e passione da autentica popstar. L'opera svela non solo le luci della ribalta, ma anche il lavoro di squadra, la dedizione e la cura dei dettagli che contraddistinguono il percorso artistico della cantante.



Eurovision non è soltanto quei tre minuti che il pubblico vede sul palco: è un viaggio fatto di mesi di lavoro, incontri, emozioni, follia e momenti che normalmente restano dietro le quinte. Con questo docufilm ho voluto aprire quella porta e portare il pubblico con me, da San Marino fino a Vienna, dentro la mia avventura con Superstar. Senza filtri, esattamente come l'ho vissuta… ha dichiarato Senhit.



Negli ultimi anni, Senhit si è affermata come una delle voci più interessanti del panorama pop-dance internazionale. Dopo il successo all'Eurovision 2021 con Adrenalina e la collaborazione con Flo Rida, ha dato vita al progetto Freaky Trip to Rotterdam, reinterpretando i classici dell'Eurovision insieme a grandi creativi. Senhit vanta collaborazioni con icone come Steve Aoki, Benny Benassi e Tory Lanez, portando il suo stile oltre i confini europei e americani.



La sua missione si riflette in ogni progetto: unire musica, moda e narrazione visiva, conquistando pubblici di tutto il mondo. Nel 2024 è stata tra i protagonisti di Eurovision On Tour tra Europa e Australia, mentre nel 2025 è tornata come portavoce e ambasciatrice ufficiale di San Marino.



Alla sua poliedrica carriera si aggiungono produzioni originali come The Purple Night, evento che ha riunito gli artisti eurovisivi sammarinesi, e la conduzione di Eurofesta, primo grande evento italiano con celebrity Eurovision. Il 2026 segna il ritorno all'Eurovision, questa volta con Superstar in duo con Boy George: il videoclip ufficiale ha già superato 6 milioni di visualizzazioni su YouTube.



Sull'onda di questo successo, Senhit si prepara a una nuova estate di live show in tutta Europa, inaugurando la stagione il 27 giugno dal palco del Milano Pride 2026. Un percorso che conferma Senhit come cantante, produttrice, direttrice creativa e ambasciatrice culturale, capace di dare al pop internazionale un volto autentico, inclusivo e fortemente connesso alle emozioni del pubblico.