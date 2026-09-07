Caduta Libera torna su Canale 5: Max Giusti alla guida e tante novità in arrivo

Caduta Libera ritorna nell'appuntamento preserale su Canale 5 con una quindicesima edizione carica di novità e una conduzione rinnovata. Alla guida del programma arriva Max Giusti, affiancato da Isobel Kinnear, a partire da lunedì 7 settembre, ogni giorno alle 18.45.

La nuova stagione promette un'edizione ancora più coinvolgente, a partire dal nuovo studio che ospiterà il gioco e dalla regia firmata Roberto Cenci. Il format, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, introduce un montepremi ampliato che può raggiungere i 500.000 euro e diversi giochi inediti. Il gioco finale sarà ancora più avvincente, pensato per rendere la sfida tra i concorrenti sempre più appassionante.

Tra le introduzioni più spettacolari si segnala la presenza di una band in studio che accompagnerà la nuova prova musicale chiamata la supercanzone, a cui parteciperà anche Max Giusti, protagonista non solo nella conduzione ma anche sul palco.

L'apertura di stagione vede il ritorno del campione della scorsa edizione. Paolo Minguzzi, soprannominato il Giaguaro di Fusignano, torna sulla botola centrale dopo aver già conquistato 165.000 euro. La sfida tra nuovi concorrenti e campioni si preannuncia entusiasmante.

Il programma, ispirato al format internazionale Still Standing, ha conquistato pubblico e successo in oltre 20 Paesi nel mondo grazie alla sua combinazione di quiz, spettacolo e suspense. Anche quest'anno Caduta Libera sarà prodotto in collaborazione con Banijay Entertainment e ITV Studios.

I casting sono già aperti per chi desidera partecipare, con la possibilità per aspiranti concorrenti tra i 18 e i 55 anni di candidarsi online.

Con il ritorno di Caduta Libera e una veste tutta nuova, il preserale di Canale 5 si conferma uno degli appuntamenti imperdibili per tutta la famiglia.