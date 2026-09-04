Adéla conquista il pop mondiale con PRIMA: da Bratislava al successo globale

Adéla è la nuova protagonista della scena pop internazionale, con il suo album di debutto PRIMA che ha già scalato le classifiche mondiali e accumulato oltre 330 milioni di stream. A soli 22 anni, l'artista slovacca è diventata un fenomeno musicale senza precedenti, attirando l'attenzione e l'ammirazione di celebrità come Nicole Kidman, che ha scelto una sua canzone per inaugurare il proprio profilo TikTok e ha dichiarato di essere una sua fan.



Il disco PRIMA, prodotto da Dylan Brady e Blake Slatkin, rappresenta un ritratto tridimensionale della giovane artista. Ogni brano è un viaggio tra forza e vulnerabilità, autonomia, amicizia e amore, affrontando temi personali e universali. Adéla racconta: "Voglio che questo album suoni esattamente come una ragazza di 22 anni. Ho cercato di esprimere entrambi i lati. Ho mescolato il duro con il morbido, la vulnerabilità con la grinta, i ritmi energici con l'energia femminile. Ho fatto esattamente quello che volevo".



Il singolo di lancio "Nicole Kidman" si distingue per il suo videoclip diretto da Hannah Lux Davis, con citazioni ai ruoli più iconici dell'attrice australiana. Adéla ha spiegato l'ispirazione raccontando: "In qualche modo, sono stata invitata a un evento dei Golden Globe. Non ho mai recitato in un film, ma mi sono preparata per l'occasione, ho indossato un abito, mi sono fatta acconciare i capelli e stavo davvero bene. I miei capelli erano super vaporosi e il mio corsetto era così stretto che ho pensato: 'In questo momento mi sento proprio come Nicole Kidman'. Ho guardato Eyes Wide Shut e ne sono rimasta affascinata. Per me, lei è la vera star del Cinema."



La scalata di Adéla è iniziata da Bratislava, dove, ancora giovanissima, ha sfidato i limiti della sua terra natale. Dopo anni di formazione nella danza classica tra Vienna e Londra, è esplosa con il singolo "Ain't in LA", brano che ha superato 100 milioni di stream e che narra la gratitudine per le opportunità conquistate lontano dalla Slovacchia. La canzone nasce dal confronto con le foto di sua madre diciottenne, circondata da poster contrabbandati dall'Occidente: "Ci sono così tante ragazze bellissime con dei sogni che non riusciranno mai a realizzare i propri desideri, proprio come mia madre. Ho scritto questa canzone per lei e per gli altri miliardi di ragazze che probabilmente sono più fighe di me".



Adéla ha affrontato sfide importanti: dalla partecipazione a Dream Academy e al programma Netflix PopStar Academy, al periodo difficile dopo l'eliminazione dal talent. Grazie alla sua resilienza e visione, ha trovato la propria identità musicale e ha firmato con Capitol Records, conquistando subito pubblico e critica con l'EP The Provocateur e la sua energia travolgente nei live, come dimostrato ai festival di Reading e Lollapalooza.



L'approccio di Adéla si distingue per onestà e autenticità. L'artista afferma: "Voglio creare un mondo in cui ci si possa identificare a livello umano. Voglio parlare di cose che forse mettono a disagio. È così che sono anche come persona: sono molto schietta e, in un certo senso, un po' distaccata. I sentimenti, sia positivi che negativi, hanno lo stesso peso per me".



La critica l'ha già definita la nuova ossessione del pop, una provocatrice che usa la sua arte per prendere il controllo della narrazione femminile nella musica. Citando Vogue: "Adéla è nata per essere una popstar". Dai primi passi in Slovacchia all'attuale successo mondiale, Adéla sta ridefinendo il concetto di icona pop contemporanea e, con PRIMA, si candida a diventare la ballerina numero uno del pop internazionale.