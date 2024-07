Toyota: inaugurato a Parigi l’Inclusive Mobility Park in vista dei Giochi Olimpici

Il Toyota Inclusive Mobility Park, una vetrina di diverse soluzioni di mobilità a disposizione di un sempre maggiore numero di persone, ha aperto ufficialmente le porte a Parigi. Il parco si trova vicino alla Torre Eiffel e sarà aperto su invito agli ospiti Toyota per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Infine, sarà accessibile agli abitanti del quartiere nelle giornate del 9 e 10 settembre.

Toyota, in qualità di partner mondiale per la mobilità del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), si impegna a fornire soluzioni di mobilità inclusiva e sostenibile ad atleti, funzionari, volontari, media accreditati e spettatori durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. In questo contesto, l’Inclusive Mobility Park è uno spazio dedicato alla presentazione della visione Toyota “Mobility for All”.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare il Toyota Mobility Park a Parigi, la città che ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Parigi 2024. In qualità di partner mondiale della mobilità dei Giochi, vogliamo contribuire a creare una società più inclusiva e sostenibile attraverso la mobilità. Il Toyota Inclusive Mobility Park è una dimostrazione della nostra visione di ”Felicità per tutti”, della nostra missione di “Mobilità per tutti” e delle nostre soluzioni che mirano a rendere la mobilità accessibile e piacevole per tutti. Ci auguriamo che i visitatori imparino di più sulla mobilità inclusiva, si divertano e si lascino ispirare dal Parco.” Yoshihiro Nakata, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe.