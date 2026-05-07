Toyota lancia il Programma Allestimenti Professional per rispondere alle esigenze dei clienti business

Toyota amplia la propria offerta nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, presentando il nuovo Programma Allestimenti Toyota Professional, un'iniziativa pensata per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più diversificata e attenta alla specializzazione.



Negli ultimi anni il mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri ha subito profonde trasformazioni, con clienti professionali che richiedono soluzioni personalizzate e pronte all'uso. Toyota ha saputo anticipare questa evoluzione sviluppando una gamma di allestimenti di fabbrica che si è distinta come riferimento del settore.



Il nuovo Progetto Allestimenti Toyota Professional nasce dall'esigenza di offrire proposte ancora più mirate, integrate e flessibili. Accanto agli allestimenti di fabbrica come Chassis, Tipper, Dropside per Proace Max e pianale ribassato per Proace City Verso e Proace Verso, Toyota introduce soluzioni pensate per artigiani, professionisti e aziende che richiedono veicoli allestiti ad hoc. Oggi più di un terzo dei veicoli commerciali leggeri viene venduto con un allestimento dedicato, fondamentale per settori come edilizia, delivery e pubblica amministrazione.



L'iniziativa è caratterizzata dalla collaborazione con Focaccia Group, realtà di riferimento nel settore degli allestimenti. Questo partner, forte di grande esperienza, permetterà a Toyota di proporre un portafoglio di soluzioni sempre più ampio e specializzato, capace di rispondere a richieste professionali specifiche.



Il Programma Allestimenti rappresenta per Toyota un passo strategico importante per rafforzare la sua presenza e la sua crescita costante nel segmento degli LCV, grazie ad un'offerta chiara, competitiva e integrata nell'ecosistema di prodotti e servizi di Toyota.



Il nuovo programma, articolato in più fasi, segna una tappa fondamentale nella strategia della casa giapponese. L'obiettivo dichiarato è offrire soluzioni chiavi in mano, versatili e immediatamente disponibili, destinate a chi, ogni giorno, progetta e realizza sul campo. Il presidio di questo segmento appare oggi indispensabile per consolidare la posizione di Toyota nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, rispondendo efficacemente alle nuove sfide della mobilità professionale.