Toyota migliora la sicurezza dei ciclisti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Toyota ha annunciato un’innovativa iniziativa volta a migliorare la sicurezza delle squadre di ciclismo. Fortemente impegnata nel supportare gli atleti, Toyota ha deciso di dotare tutte le auto dei team di ciclismo di adesivi con le bandiere nazionali.

Questa misura, ispirata dall’osservazione di Tokyo 2020, dove le squadre utilizzavano accessori con bandiere per identificare i propri veicoli, mira a rendere più sicure le gare e a promuovere un senso di unità tra le squadre. Gli adesivi saranno affiancati da marcature aggiuntive sulla parte anteriore e posteriore dei veicoli, migliorando così la visibilità e la riconoscibilità durante le competizioni.

Toyota continua così a dimostrare il suo impegno nel miglioramento continuo e nella sicurezza, valori fondamentali del suo DNA aziendale.

“In qualità di partner ufficiale per la mobilità dei Giochi, forniremo 80 veicoli ibridi Toyota Corolla TS per garantire il regolare svolgimento degli eventi ciclistici. Ogni veicolo sarà dotato di adesivi sulle calotte degli specchietti laterali per identificare il Paese, nonché di ulteriori elementi identificativi sulla parte anteriore e posteriore. Queste caratteristiche miglioreranno la visibilità dei veicoli per gli atleti quando cercheranno la vettura del loro team, oltre a mostrare la loro identità e il loro spirito unico. Ci auguriamo che i nostri continui miglioramenti contribuiscano al successo e alla sicurezza degli atleti e dei Giochi” commenta Cédric Borremans, Responsabile della divisione olimpica e paralimpica di Toyota Motor Europe.

“Questo lavoro ha richiesto competenze e attenzioni precise per garantire che l’applicazione fosse perfetta e ben visibile, in modo che gli atleti potessero identificare i loro veicoli di supporto durante il frenetico evento. La qualità è al centro di tutto ciò che facciamo qui a TMUK, e questo è solo un altro brillante esempio delle capacità dei nostri dipendenti.” dichiara Julie Meyssonnier, General Manager delle Special Vehicle Operations di TMUK.