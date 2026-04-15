Toyota Motor Europe apre un nuovo hub per lo sviluppo software a Wrocław

Toyota Motor Europe ha annunciato l'apertura di un nuovo centro di sviluppo software a Wroclaw, in Polonia. Il Toyota Digital Hub impiegherà circa 200 specialisti tecnici e si concentrerà sullo sviluppo di applicazioni basate su tecnologie avanzate per i veicoli Toyota e Lexus destinati al mercato europeo.

Il centro avrà tre aree di competenza principali. La prima riguarda il miglioramento delle applicazioni MyToyota e LexusLink+, le piattaforme utilizzate da oltre due milioni di clienti europei per accedere da remoto alle funzioni del veicolo, monitorare la carica della batteria e gestire una serie di servizi connessi. La seconda è lo sviluppo dell'infrastruttura cloud che abilita questi stessi servizi su scala continentale. La terza è il supporto alla cybersecurity.

La scelta di Wroclaw non è casuale. Toyota è presente in Polonia da 35 anni e nella città opera già dal 2015 un Centro Servizi Condivisi che fornisce servizi di contabilità e consulenza fiscale a tutte le unità europee del gruppo. Il nuovo hub rappresenta un'evoluzione significativa di questa presenza, spostandone il baricentro dai servizi amministrativi allo sviluppo tecnologico.

"La Polonia è stata scelta come sede per il Toyota Digital Hub grazie a una solida presenza di specialisti altamente qualificati e di università leader a livello di materie tecniche", ha spiegato Thierry Boitel, Vice President Research & Development 4 di Toyota Motor Europe.

L'apertura del centro si inserisce in una strategia più ampia del costruttore giapponese. Secondo Luis Lopes, Vice President Information & Technology di Toyota Motor Europe, il Digital Hub è "destinato a giocare un ruolo importante in Europa ampliando le capacità di sviluppo software di Toyota" e posizionando la divisione europea come partner nello sviluppo globale dei futuri veicoli Software-Defined, ovvero vetture in cui il software diventa l'elemento centrale dell'architettura e dell'esperienza d'uso.

La notizia è stata accolta positivamente anche dalle istituzioni polacche. Il ministro delle Finanze e dell'Economia Andrzej Domanski ha sottolineato come la decisione di Toyota confermi il ruolo della Polonia come polo attrattivo per gli investimenti nel settore delle tecnologie avanzate.