Travis Scott completa la lineup del primo Hellwatt Festival: la RCF Arena pronta ad accendersi

Published

L’attesa è finita: Travis Scott sarà l’ultimo grande nome che completerà la lineup della prima edizione di Hellwatt Festival, l’appuntamento musicale che dal 4 al 18 luglio 2026 trasformerà la RCF Arena di Reggio Emilia nel cuore pulsante dell’estate musicale europea. Il rapper statunitense salirà sul Main Stage venerdì 17 luglio 2026, in quella che si preannuncia come una delle performance più potenti e spettacolari dell’intera rassegna.

Con l’annuncio della sua partecipazione, il festival porta sul palco una serie di artisti di fama internazionale, costruendo un cast di altissimo livello per una prima edizione. Dopo la conferma di nomi come YE – Kanye West, DJ Snake, Martin Garrix, Ozuna e Rita Ora, Travis Scott rappresenta la ciliegina sulla torta di un evento destinato a ridefinire gli standard dei grandi live europei.

Artista simbolo della cultura contemporanea, Travis Scott ha saputo unire nei suoi show musica, energia e visione estetica.  Il suo arrivo a Reggio Emilia promette dunque un momento di pura adrenalina, pensato per imprimersi nella memoria del pubblico.

Le prevendite per la giornata del 17 luglio apriranno lunedì 23 febbraio alle ore 16.00 su Ticketmaster e Vivaticket. I cancelli del Main Stage apriranno alle 17.00, con un accesso anticipato di 15 minuti per i possessori di biglietti Early Entry.

L’evento non si limiterà alla musica live. Prima e dopo il concerto di Travis Scott, lo Iren Green Park ospiterà un pre-party e un afterparty d’eccezione, curati da Zamna Festival, il celebre brand internazionale nato a Tulum, in Messico. L’area sarà trasformata in un set cinematografico a cielo aperto, con scenografie immersive a tema post-apocalittico, futuristico e cyberpunk, offrendo al pubblico un’esperienza totale capace di unire musica, arte e spettacolo.

Per un’esperienza ancora più esclusiva, i visitatori potranno accedere al Vip Village, che offrirà parcheggio riservato dietro il palco, ingresso dedicato, vista privilegiata sull’arena e servizi esclusivi come open bar, open buffet e concierge.

Particolare attenzione è riservata anche all’accessibilità: le persone con disabilità potranno ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di accesso contattando direttamente la RCF Arena.

Il Hellwatt Festival nasce con l’obiettivo di portare in Italia un evento all’altezza dei più grandi palcoscenici internazionali, puntando su innovazione e qualità senza compromessi. A supportare la produzione ci sarà Moment Factory, lo studio canadese specializzato nella creazione di ambienti immersivi e installazioni multimediali su larga scala. La direzione artistica potrà contare anche sulla collaborazione di scenografi che hanno firmato alcune delle produzioni più iconiche del Glastonbury Festival.

L’ambizione è chiara: posizionare l’Italia tra i punti di riferimento europei per i grandi eventi dal vivo. Con una venue unica come la RCF Arena — la più grande d’Europa immersa nel verde — e una lineup da record, Hellwatt Festival si prepara a conquistare pubblico e critica, segnando una nuova era per la musica live nel nostro Paese.

