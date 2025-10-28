Triumph Trident 800: la nuova naked che ridefinisce il segmento roadster

Triumph Motorcycles alza ulteriormente l’asticella nel segmento delle naked di media cilindrata con la presentazione della nuova Trident 800, una moto che combina stile audace, prestazioni esaltanti e tecnologie avanzate. L’erede della fortunata Trident 660, protagonista del mercato roadster entry-level negli ultimi quattro anni, porta la formula vincente della sua “sorella minore” a un livello superiore, con un carattere più deciso e un motore capace di emozionare ad ogni curva.

La nuova Trident 800 si distingue per il design compatto e muscoloso, che trasmette da subito personalità e aggressività. Il telaio leggero e le sospensioni Showa regolabili garantiscono una guida precisa e coinvolgente, mentre il propulsore da 798cc a tre cilindri con tripli corpi farfallati, già introdotto sulla crossover Tiger Sport 800, offre 115 CV di potenza e una coppia di 85 Nm, per una risposta immediata e un sound unico, riconoscibile tra tutti i tre cilindri Triumph. Il peso contenuto di soli 198 kg in ordine di marcia, unito a un’ergonomia studiata per il comfort urbano e i pneumatici Michelin di primo equipaggiamento, rende ogni spostamento semplice e divertente.

Non solo performance, ma anche tecnologia avanzata: Trident 800 integra tre modalità di guida (Road, Sport, Rain), ABS e controllo di trazione sensibili all’angolo di piega, Triumph Shift Assist per cambi marcia rapidi senza frizione, cruise control e connettività Bluetooth My Triumph. La strumentazione TFT da 3,5 pollici restituisce informazioni sempre chiare e leggibili, mentre il sistema di illuminazione full LED, con faro DRL rotondo e indicatori con spegnimento automatico, garantisce visibilità e sicurezza in ogni condizione.

Il design della Trident 800 conferma la sua attitudine da vera naked roadster: il serbatoio scolpito da 14 litri, la sella sagomata e il codino elegante creano una silhouette moderna e slanciata. Il terminale rialzato e il look minimal del portatarga completano il posteriore aggressivo, mentre cupolino e parabrezza in tinta aggiungono un tocco aerodinamico. Le finiture di alta qualità, i cerchi in lega dorata e le tre colorazioni disponibili (Ash Grey / Diablo Red, Carnival Red / Graphite e Jet Black) permettono di sottolineare ulteriormente il carattere unico del modello.

La Trident 800 è già disponibile in pre-order, con consegne previste a partire da marzo 2026 e un prezzo di listino a partire da €9.995. La moto offre inoltre una garanzia di due anni a chilometraggio illimitato e un intervallo di manutenzione leader nella categoria, pari a 16.000 km, confermandosi una scelta ideale per chi cerca una naked versatile, performante e ricca di personalità.