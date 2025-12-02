Triumph Viper 400 all’asta per Save the Children

Triumph Motorcycles Italia comunica che a partire dal 2 dicembre verra’ lanciata online l’asta dedicata alla showbike TRIUMPH VIPER 400, spettacolare “one/off” da collezione svelata ufficialmente nella prestigiosa cornice di EICMA 2024, la piu’ importante esposizione a livello globale dedicata al settore motociclistico, frequentata da oltre 600.000 visitatori presso gli spazi di Fiera Milano, in Italia.

Viper 400 e’ il risultato del progetto di customizzazione realizzato dall’atelier milanese Noisy Style che, avvalendosi dell’endorsement del designer Rodolfo Frascoli, che ha firmato molti modelli della gamma Triumph Motorcycles sin dal 2003: partendo dalla base tecnica della roadster modern-classic Speed 400, la creativita’ di Noisy Style si e’ concentrata sull’obiettivo di celebrare i 30 anni dell’iconico modello Speed Triple, nato nel 1994, andando a richiamare alcuni degli stilemi che hanno contribuito a renderlo uno dei modelli piu’ riconoscibili dell’intera storia dell’industria motociclistica, come il doppio faro tondo anteriore, la silhoutte compatta e muscolosa, il codino tronco e compatto, e infine l’esuberante colorazione Roulette Green.

L’asta e’ aperta da oggi e fino al 19 dicembre, e’ rivolta a una platea internazionale e prevede un prezzo di partenza di 8.000 € (IVA inclusa). ed è gia’ disponibile online al seguente liLa motocicletta si trova attualmente presso la sede di Triumph Motorcycles Italia a Segrate (MI), e potra’ essere recapitata da Triumph presso la Concessionaria ufficiale piu’ vicina alla sede di residenza dell’acquirente finale, con costi di trasporto a carico dell’acquirente.

Il ricavato sarà devoluto a Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare bambine e bambini a rischio e garantire loro un futuro.