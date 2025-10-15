Connect with us

Tecnologia

Turtle Beach: nuova gamma di controller Cablati  per Xbox: stile, innovazione e precisione

Published

Turtle Beach Corporation, leader nel settore degli accessori per il gaming, ha annunciato il lancio di una nuova linea di controller cablati progettati per Xbox e Windows, disponibili in quattro design esclusivi: Blue Kitsune, Cotton Candy, Kyoto Bloom e Dark Cosmos. Questi controller, parte della gamma Rematch Advanced, promettono di trasformare l’esperienza di gioco con design luminescenti e lenticolari.

Gli effetti luminosi RGB personalizzabili sono il tratto distintivo del controller Afterglow Ignite RGB di Turtle Beach. Questo modello si trasforma da nero opaco a un design vivace, ispirato a una macchina del tempo, una volta collegato e acceso. Le numerose zone di illuminazione RGB e gli effetti unici lo rendono un accessorio invidiabile fra i compagni di squadra.

I controller cablati Rematch Advanced, ora disponibili sul mercato al prezzo consigliato di 39,99 €, sono progettati per offrire elevate prestazioni e uno stile unico. Il CEO di Turtle Beach, Cris Keirn, ha dichiarato: “I nostri ultimi controller Xbox offrono un equilibrio perfetto tra innovazione, precisione e stile. Dalla brillantezza RGB dinamica dell’Afterglow Ignite al design innovativo dei nostri controller cablati Rematch Advanced, questi prodotti sono progettati per garantire prestazioni elevate e stupire”.

Descritti come opere d’arte tecnologiche, i nuovi controller vantano caratteristiche uniche. Il design Blue Kitsune è caratterizzato da immagini di volpi in tonalità blu, ispirate alla mitologia giapponese. Questo controller si illumina automaticamente di un bagliore blu vibrante quando collegato a Xbox Series X|S, Xbox One o PC Windows. Gli altri design, come Cotton Candy e Kyoto Bloom, offrono finiture luminose e cambi di colore dinamici a seconda dell’angolazione da cui vengono osservati.

Sul fronte delle prestazioni, il controller cablato Rematch Advanced è dotato di grilletti sensibili con effetto Hall a due posizioni, pulsanti posteriori mappabili ad azione rapida e impugnature testurizzate per una precisione ottimale. Gli audio controlli integrati e il pulsante di disattivazione rapida del microfono aggiungono praticità all’esperienza di gioco, ulteriormente personalizzabile tramite l’app gratuita Control Hub.

Per chi cerca un tocco di originalità e funzionalità superiore, il controller Afterglow Ignite RGB rappresenta un’opzione allettante a un prezzo di 49,99 €. Grazie al suo elegante pannello frontale che rivela un design ispirato alle macchine del tempo, dispone di sette zone di illuminazione RGB regolabili e quattro effetti dinamici. Questo modello supporta un gioco continuo senza interruzioni grazie a un cavo USB-C da 3 metri e offre comfort e precisione attraverso i grilletti sensibili con effetto Hall.

 

