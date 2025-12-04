Connect with us

Tecnologia

Twinkly svela il proprio “Wrapped” di luci: così l’Italia illumina le emozioni del 2025

Published

Quando la musica racconta ciò che siamo, anche la luce che scegliamo ogni giorno parla di noi. In occasione dell’uscita del nuovo Spotify Wrapped, Twinkly, il brand italiano specializzato nell’illuminazione smart decorativa, ha voluto tracciare un proprio “ritratto luminoso” delle abitudini domestiche, analizzando i pattern e gli effetti di luce più utilizzati nel 2025. Il risultato è un ritratto pop e colorato di come la tecnologia dell’illuminazione diventa espressione personale, sintonia emotiva e specchio dei nostri stati d’animo.

Secondo l’analisi, le preferenze luminose rispecchiano il modo in cui viviamo casa e momenti di quotidianità: chi tende verso un mood energico si lascia conquistare dall’effetto Rainbow, con combinazioni brillanti e ritmi veloci; chi cerca relax predilige invece Waves, un effetto morbido e avvolgente; e non manca chi, con Neon, trasforma il soggiorno in una mini pista da ballo grazie a giochi di luce più intensi.

Ma quest’anno Twinkly ha voluto spingersi oltre la semplice decorazione, esplorando la sinergia tra luce e suono. Grazie al Twinkly Music Dongle, la luce non risponde più solo ai comandi, ma si sincronizza ai beat della musica, alle atmosfere e perfino ai suoni ambientali. Questo significa che molti effetti scelti durante l’anno sono stati letteralmente “attivati” dalle emozioni che stavamo ascoltando, racconta l’azienda. In questo modo ritmo e colore si fondono in un’unica esperienza multisensoriale, in cui il confine tra ambiente e sentimento si dissolve.

Il Twinkly Music Dongle rappresenta un accessorio ideale per accompagnare le luci Twinkly di Natale, dalle Strings HD alle più recenti Strings USB-C, consentendo di creare scenari luminosi completamente personalizzati e in costante trasformazione.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la luce in un linguaggio contemporaneo, capace di dialogare con l’umore e la creatività di chi abita lo spazio. Non più semplice strumento di illuminazione, ma mezzo espressivo che riflette chi siamo e come ci sentiamo.

Con questa iniziativa, Twinkly porta nel quotidiano l’idea che ogni casa possa avere la propria colonna sonora visiva, fatta di colori, emozioni e momenti che, come una playlist, raccontano la nostra storia luminosa.

