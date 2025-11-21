Tyler, The Creator è Artista dell’Anno di Apple Music per il 2025

Connect with us

Tyler, The Creator è stato nominato Artista dell’Anno di Apple Music per il 2025, un riconoscimento che celebra l’impatto eccezionale che il visionario dell’hip-hop ha avuto sia in ambito musicale che culturale nel corso dell’anno. La piattaforma ha premiato la sua capacità di trasformare idee in esperienze sonore e visive che hanno segnato il 2025 come uno dei momenti più intensi della sua carriera.

Secondo i dati forniti da Apple Music, Tyler ha vissuto il suo anno migliore di sempre per numero di ascolti globali, ascoltatori e ore di riproduzione. Tra novembre 2024 e ottobre 2025, i fan di tutto il mondo hanno dedicato oltre 4,5 miliardi di minuti alla sua musica. Un traguardo che testimonia non solo la sua popolarità ma anche la connessione profonda che il suo pubblico intrattiene con le sue opere.

Il 2025 è stato un anno di grande produttività artistica per Tyler. Ha iniziato con il suo tour più ambizioso e di maggior successo, sostenendo l’uscita di “CHROMAKOPIA”, definito il suo album più personale e complesso. Quest’opera di esplorazione narrativa e sonora è diventata il suo disco più ascoltato su Apple Music, sia al debutto che nella prima settimana. Ma il suo slancio creativo non si è fermato lì: a metà tour ha pubblicato “DON’T TAP THE GLASS”, un disco breve ma intenso che ha conquistato il primo posto delle classifiche globali di Apple Music in oltre 55 Paesi il giorno stesso della sua uscita.

Le due pubblicazioni rappresentano le due anime di Tyler: da un lato il racconto introspettivo e visionario di “CHROMAKOPIA”, dall’altro la potenza istintiva e diretta di “DON’T TAP THE GLASS”. Due visioni dell’hip-hop differenti ma complementari, che confermano l’artista come una delle voci più originali e coraggiose della sua generazione.

La sua presenza sui palchi dei principali festival internazionali – Governors Ball, Lollapalooza, Outside Lands e Osheaga – ha ulteriormente consolidato il suo status globale. A ciò si aggiunge il ritorno dell’11ª edizione del Camp Flog Gnaw, il festival creato dall’artista stesso a Los Angeles, un appuntamento ormai cult per la scena musicale contemporanea.

Zane Lowe, Global Creative Director and Lead Anchor for Apple Music 1, ha commentato: “Tyler continua a dimostrare che tutto è possibile. La sua creatività è stata incredibile per tutto l’anno. Il suo coraggio creativo è eguagliato solo dalla cura con cui lo presenta, e oggi ispira colleghi, colleghe e fan, così come continuerà a ispirare le generazioni future.”

L’artista, dal canto suo, ha espresso la sua gratitudine con parole sentite: “A tutte le persone che ascoltano la mia musica, grazie. Vi sono immensamente grato. Quest’anno è stato il migliore in assoluto per la mia carriera. Essere Artista dell’Anno di Apple Music è semplicemente pazzesco. Grazie dell’affetto. Grazie del riconoscimento. Significa moltissimo per me, soprattutto per la musica e le cose che faccio. Continuate a sostenere artisti e artiste che viaggiano fuori dagli schemi, significa tanto per noi.”

Oltre ai successi musicali, Tyler, The Creator espande la sua visione anche verso il cinema. Debutterà sul grande schermo nel film “Marty Supreme”, un dramma storico diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet. Il 2025 si conclude per lui con cinque nuove nomination ai GRAMMY, ancora una volta per i suoi due progetti principali dell’anno, “CHROMAKOPIA” e “DON’T TAP THE GLASS”.

Come Artista dell’Anno, Tyler riceverà un premio che simboleggia l’eccellenza della creazione musicale: l’Apple Music Award, composto da un wafer in silicio sospeso tra una lastra di vetro levigato e una struttura in alluminio anodizzato, con al centro lo stesso chip utilizzato nei dispositivi Apple che rendono possibile l’ascolto di oltre cento milioni di brani in tutto il mondo.

 

