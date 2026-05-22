Ultimo lancia Romantica, il singolo che anticipa il nuovo album e il concerto evento

È disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali Romantica, il nuovo singolo di Ultimo che segna il ritorno del cantautore romano sotto l'etichetta indipendente Ultimo Records. Il brano segue il successo di Acquario e si candida a diventare la colonna sonora dell'estate, confermando ancora una volta la forza comunicativa dell'artista.



Romantica anticipa l'attesissimo album Il Giorno che Aspettavo, settimo progetto di inediti di Ultimo in uscita il 19 giugno e già disponibile in preorder. La tracklist conterà dieci tracce, tra cui i brani già noti Acquario e Questa Insensata Voglia di Te. Il disco sarà pubblicato in diversi formati fisici: CD standard, CD autografato, vinile standard e vinile autografato.



La copertina dell'album propone uno scenario cosmico attraversato dal simbolo dell'infinito, ormai firma visiva ricorrente nel percorso narrativo di Ultimo. Il Giorno che Aspettavo si preannuncia come un viaggio più che mai intenso, segnando una nuova tappa sia dal punto di vista umano che artistico.



Fra meno di due mesi, Ultimo si prepara anche a un traguardo storico: il live Ultimo 2026 - La Favola per Sempre previsto il 4 luglio 2026 a Roma, nell'area di Tor Vergata. L'evento ha già raggiunto il sold out con 250.000 biglietti venduti in sole tre ore, un record senza precedenti nella storia della musica italiana, destinato a diventare un vero e proprio raduno degli Ultimi sotto la regia di Vivo Concerti.



Classe 1996, Ultimo ha già inciso nel suo palmarès 42 stadi e oltre 2 milioni di biglietti venduti in carriera, a cui si aggiungono sei album di inediti, due dal vivo, 85 dischi di platino, 20 d'oro e più di 7 milioni di copie vendute complessivamente. Le sue canzoni hanno accumulato oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.



La tracklist de Il Giorno che Aspettavo:

IL GIORNO CHE ASPETTAVO

QUALCOSA DI BELLO

ROMANTICA

ACQUARIO

QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE

QUANDO DORME LA CITTÀ

IO NON SO

CUORE DI PLASTICA

AVEVAMO CENT'ANNI

CI SIAMO DETTI TUTTO



Romantica si inserisce dunque in un periodo di grande fermento e crescita per l'artista, pronto a tornare sulle scene con nuovi brani e a festeggiare un evento live che già si annuncia storico.