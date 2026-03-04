Connect with us

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Published

Parte domani, dal PalaSele di Eboli, l’ultimo tour di Umberto Tozzi, una delle voci più amate della musica italiana. “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show” segna l’addio dell’artista alle scene live, un percorso emozionante che si svilupperà attraverso dodici concerti tra Italia ed Europa. Il debutto arriva il 5 marzo, all’indomani del compleanno del cantautore torinese, nato il 4 marzo 1952, e rappresenta l’inizio di un capitolo finale atteso e carico di significato.

Il tour prevede sette appuntamenti in Italia – Eboli, Bari, Roma, Firenze, Milano e Padova – a cui seguiranno cinque date europee tra Svizzera, Austria, Belgio, Francia e Regno Unito. Un simbolismo che l’artista stesso sottolinea: sette tappe in Italia come le lettere del suo nome, cinque all’estero come quelle del suo cognome. Sul palco, per le tappe italiane, Tozzi sarà affiancato da due amici e colleghi di lunga data, Marco Masini e Raf.

«Ogni palco di questo tour è stato per me fonte di grande gioia, momenti unici vissuti in scenari straordinari della nostra splendida Italia e del mondo – racconta Umberto Tozzi – e ora concentro tutta la mia energia in queste ultime date dal vivo, insieme al pubblico che non ha mai smesso di sostenermi. Se il sipario si abbassa, l’amore per la musica non si spegnerà mai: ci saranno nuovi progetti e tante sfide da affrontare in futuro. Questi concerti saranno dodici appuntamenti irripetibili e sono molto felice di condividere il palco dei miei ultimi live in Italia con due grandi professionisti e cari amici come Marco e Raf».

Con una carriera che supera i cinquant’anni, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2.000 concerti in tutto il mondo, Umberto Tozzi ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana e internazionale. Capace di attraversare generazioni e confini, l’artista ha collezionato record con brani che sono entrati a far parte del patrimonio musicale collettivo, da “Ti Amo” a “Gloria”, passando per “Gente di mare”, “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi” e molti altri successi che lo hanno consacrato a livello mondiale.

L’annuncio del suo addio alle scene è arrivato il 15 marzo 2024 dal palco de L’Olympia di Parigi, tempio della musica internazionale che l’artista ha calcato quattro volte. Da allora, “L’Ultima Notte Rosa” è diventato un progetto che unisce memoria e rinnovamento, emozione e gratitudine, trasformandosi in un tour celebrativo ma anche in una produzione discografica.

Il tour infatti si accompagna all’uscita di “L’Ultima Notte Rosa – Live”, disponibile in digitale, doppio CD, vinile colorato e in un cofanetto deluxe a tiratura limitata. L’album comprende 21 performance dal tour mondiale, riarrangiate con orchestra e cinque brani inediti, prodotti da Gianluca Tozzi e Bruno Carlo Oggioni. È un progetto che racconta il lungo viaggio artistico di Tozzi e ricrea le emozioni vissute durante i concerti nei quattro continenti.

Negli ultimi mesi, l’artista ha ricevuto nuove conferme del suo prestigio internazionale. A dicembre 2025 è stato annunciato il musical “Gloria – Il Musical”, dedicato al suo repertorio e prodotto da GoldenStar AM, con la direzione artistica dello stesso Tozzi. Il 6 gennaio 2026, le emittenti del Movimento Olimpico Internazionale hanno invece presentato un cortometraggio dedicato ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 basato sulla celebre “Ti Amo”, riconosciuta dal CIO per la sua energia romantica e il fascino intramontabile.

“L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, rappresenta quindi molto più di un tour: è un atto d’amore verso il pubblico e la musica che hanno accompagnato Umberto Tozzi per tutta la vita. I biglietti sono disponibili sulle piattaforme ufficiali e presso i punti vendita autorizzati.

Per la tappa inaugurale di Eboli, curata da Anni 60 Produzioni, i biglietti saranno acquistabili anche al botteghino del PalaSele a partire dalle ore 18 del giorno del concerto. Lo spettacolo inizierà alle ore 21, promettendo di trasformare l’arena in una grande festa di musica, ricordi e gratitudine.

Con “L’Ultima Notte Rosa”, Umberto Tozzi regala al suo pubblico un’arrivederci intriso di emozione e di storia, chiudendo un cerchio lungo mezzo secolo ma lasciando aperta, luminosa e viva, la fiamma eterna della sua musica.

