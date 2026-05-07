Una Nessuna Centomila: grandi artisti riuniti contro la violenza sulle donne nel 2026

Il 21 settembre 2026 l'Arena di Verona ospiterà una nuova edizione di Una Nessuna Centomila, evento simbolo contro la violenza sulle donne. Dopo il record di 100.000 presenze a Campovolo nel 2022, il doppio sold out nel 2024 sempre all'Arena di Verona e l'appuntamento tutto esaurito previsto per il 2025 a Napoli, il progetto torna a riunire le più grandi voci della musica e dello spettacolo per raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza.
I biglietti saranno in vendita dalle ore 16.00 di oggi su Ticketone e nei punti vendita abituali. Come sempre, i proventi dell'evento, al netto dei costi, saranno destinati ai centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila con criteri trasparenti e in base alle necessità territoriali.
Ad annunciare il ritorno dello spettacolo sono stati ieri sera Fiorella Mannoia e Luciano Ligabue dal palco dell'Unipol Dome di Milano, durante LA PRIMA NOTTE - Music Opening Ceremony. In questa occasione, Ligabue ha presentato dal vivo anche il brano inedito Nessuno È Di Qualcuno, dedicato proprio al tema della violenza sulle donne e i cui diritti saranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila.
L'edizione 2026 promette di essere ancora una volta un importante momento di musica e sensibilizzazione sociale. Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana e artisti dello spettacolo per esibizioni, duetti e collaborazioni, con l'obiettivo di raccogliere fondi e stimolare un cambiamento culturale profondo contro la violenza di genere.
La Fondazione Una Nessuna Centomila è la prima realtà italiana nata per sostenere i centri antiviolenza e promuovere l'empowerment femminile. Fondata da Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti), la Fondazione utilizza linguaggi artistici come la musica, il teatro e il cinema per sostenere il cambiamento, oltre a promuovere progetti di educazione all'affettività nelle scuole.
Come nelle scorse edizioni, tutte le risorse economiche raccolte saranno rendicontate in modo trasparente, a garanzia di un contributo concreto e verificabile alla lotta contro la violenza sulle donne.
Una Nessuna Centomila: grandi artisti riuniti contro la violenza sulle donne nel 2026
Una Nessuna Centomila torna a Verona il 21 settembre con grandi artisti per sostenere i centri antiviolenza e sensibilizzare contro la violenza sulle donne.
Il 21 settembre 2026 l'Arena di Verona ospiterà una nuova edizione di Una Nessuna Centomila, evento simbolo contro la violenza sulle donne. Dopo il record di 100.000 presenze a Campovolo nel 2022, il doppio sold out nel 2024 sempre all'Arena di Verona e l'appuntamento tutto esaurito previsto per il 2025 a Napoli, il progetto torna a riunire le più grandi voci della musica e dello spettacolo per raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza.
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