Valeria Mancini protagonista di Gloria Il Musical, il tributo teatrale a Umberto Tozzi

Gloria Il Musical svela ufficialmente il volto della sua protagonista: sarà Valeria Mancini, talentuosa 24enne umbra, a interpretare il ruolo principale nello spettacolo che per la prima volta celebra l'iconico repertorio di Umberto Tozzi. Da ottobre 2026, i principali teatri italiani ospiteranno una produzione inedita che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della prossima stagione.



L'opera racconta una storia originale, costruita sulle note dei grandi successi di Tozzi, con la direzione musicale dello stesso artista che ha firmato brani entrati nella memoria collettiva italiana. Oltre 2.000 candidati si sono presentati ai casting, di cui più di 1.000 solo per il ruolo di Gloria. Seguire i casting è stato un lavoro molto stimolante: ho visto tanti talenti davvero preparati e il numero di candidati che si sono proposti è straordinario. È bello vedere come giovani artisti siano riusciti a interpretare e fare proprie le mie canzoni. Di Valeria mi ha colpito subito l'autenticità, la personalità e la presenza scenica, oltre alla sua vocalità, ha dichiarato Umberto Tozzi.



Valeria Mancini porterà in scena la storia di Gloria, giovane donna determinata che sogna di diventare cantante anche contro il volere della famiglia. La protagonista lascerà il percorso già scritto dal padre per inseguire la propria passione, dando vita a una moderna favola di crescita personale, amori, contrasti e riscoperta di sé sulle note dei brani più amati di Tozzi. Essere stata scelta per questo ruolo è per me un grandissimo onore e anche una responsabilità che mi spinge a dare il meglio di me. Interpretare Gloria mi emoziona anche perché, per la prima volta, il personaggio impresso nell'immaginario di tantissimi grazie alla hit di Umberto Tozzi avrà un volto. Mi sento molto vicina a Gloria: è una ragazza semplice, determinata e sognatrice, che rincorre il proprio sogno con tenacia e resilienza, racconta la giovane interprete.



Il debutto nazionale è fissato al Teatro Arcimboldi di Milano dal 23 ottobre al 1° novembre 2026, per poi proseguire con tappe al Teatro Comunale di Vicenza (20-22 novembre), Auditorium della Conciliazione di Roma (16 dicembre - 10 gennaio), Teatro Europauditorium di Bologna (22-24 gennaio), Politeama Rossetti di Trieste (5-7 febbraio), Teatro Verdi di Montecatini (13-14 febbraio), Teatro Team di Bari (27-28 febbraio), e date imminenti al Teatro Alfieri di Torino.



Gloria Il Musical nasce in occasione dell'importante traguardo dei 50 anni di carriera di Umberto Tozzi. L'artista vanta oltre 80 milioni di dischi venduti e successi che hanno attraversato generazioni e culture. La celeberrima Gloria, pubblicata nel 1979, torna a rivivere sui palchi dopo essere stata portata in vetta alle classifiche internazionali anche da Laura Branigan e aver fatto parte di celebri colonne sonore cinematografiche e televisive.



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sostiene la produzione, riconoscendo il musical come tappa significativa della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, con l'obiettivo di rappresentare l'eccellenza artistica italiana anche al di fuori dei confini nazionali. La squadra creativa vanta i nomi di Andrea Maia, Toni Fornari, Vincenzo Sinopoli, con le coreografie di Laura Ruocco e Giulio Benvenuti, orchestrazioni di Lapo Consortini, scenografie di Marco Pupin e costumi di Ivan Stefanutti.



Il viaggio di Gloria Il Musical si prepara così a emozionare il pubblico in tutta Italia con i brani che hanno fatto la storia della musica, attraverso una narrazione inedita capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.