Vans x Gallery Dept. : un dialogo tra arte e processo creativo

La moda e l’arte si fondono in una collaborazione esclusiva che promette di lasciare il segno. Vans e Gallery Dept., due realtà profondamente legate alla creatività e all’espressione individuale, uniscono le forze per dare vita a un’edizione limitata all’interno della linea OTW by Vans: la OTW Authentic 44.

Questa collaborazione si ispira direttamente all’energia e al disordine creativo di uno studio di pittura, trasformando ogni paio di scarpe in una vera e propria opera d’arte. Ogni dettaglio è studiato per evocare il processo artistico, dalle gocce di vernice che colano sulla punta fino ai sottili segni di grasso che arricchiscono tomaia e fianchi. I pannelli laterali e il tallone rimangono volutamente minimali, lasciando la scena alla tomaia, che diventa la protagonista assoluta.

L’estetica di questa collezione celebra la bellezza dell’imperfezione e della spontaneità, valori che si riflettono anche nella scritta “Art That Kills” impressa sulla suola laterale. Un messaggio audace, che esprime il carattere ribelle e senza compromessi dell’espressione artistica.

Il concept alla base di questa collezione nasce dalla visione di Josué Thomas, artista multidisciplinare e fondatore di Gallery Dept., che porta la sua sensibilità creativa nel mondo della sneaker culture. Per Thomas, l’arte è movimento, trasformazione, un viaggio continuo che si arricchisce nel tempo. “La riproduzione in serie è un approccio nuovo per me, ma alla base rimane lo stesso concetto: l’arte che si muove, si trasforma e, quando viene indossata, diventa parte della storia di chi la porta”, afferma l’artista.

La Vans x Gallery Dept. OTW Authentic 44 sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2025 presso rivenditori selezionati OTW by Vans e Gallery Dept. in tutto il mondo. Una collezione che non è solo un omaggio all’arte, ma una dichiarazione d’intenti: la creatività non conosce confini, né limiti di espressione.