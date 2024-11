VARTA cambia look: arrivano i multipack eco-friendly

Anche l’abito fa il monaco quando si parla di sostenibilità: lo sa bene VARTA, che ha rinnovato il packaging della sua ampia gamma di pile alcaline, oggi interamente ripensata e proposta in cartone 100% riciclabile. Il restyling coinvolge 40 multipack e gli espositori delle linee Longlife, Longlife Power e Longlife Max Power, ciascuna ideata per garantire la fornitura ottimale di energia a seconda delle esigenze di costanza, potenza o precisione; e comprende un nuovo e pratico formato “cube”, dall’accattivante impatto visivo, che include 24 pezzi.

Per il brand tedesco, leader nel settore dell’energia portatile, questo restyling rappresenta l’ennesimo passo in avanti verso la sostenibilità ambientale.

Da tempo, infatti, VARTA ha avviato diverse iniziative su questo fronte, legate non solo all’imballaggio, ma anche alla produzione e alla comunicazione: con un particolare focus sul riciclo delle pile culminato nella campagna “VARTA loves Recyclers”.

Con il lancio dei nuovi big pack sostenibili, l’intera offerta di pile Primary sviluppata da VARTA è ora proposta in una veste completamente plastic-free. Anche i prodotti della categoria Portable Power, che include un’articolata gamma di Power Bank e relativi accessori, sarà offerta in packaging in cartone totalmente privi di plastica; mentre, per le batterie speciali, l’azienda tedesca è riuscita a utilizzare fino al 60% di plastica in meno in confezioni sicure per i bambini, riducendola così al minimo livello possibile e garantendo al contempo la sicurezza in conformità ai requisiti di legge e agli standard industriali.

“In totale, dal 2020, abbiamo già ridotto del 35% il consumo di plastica nella nostra produzione – commenta Agostino Spallina, Managing Director di VARTA Consumer Batteries Italia -. Puntiamo adesso ad aumentare questa percentuale a oltre il 50% entro la fine del 2025. Con questo restyling, dunque, ci avviciniamo a un futuro senza plastica: in cui anche il settore dell’energia portatile possa contribuire alla tutela ambientale”.

L’impegno in materia di risparmio delle risorse in ambito produttivo si concretizza, in primo luogo, nelle pile: le ricaricabili Recharge Accu Recycled, disponibili nella versione AA e AAA, sono realizzate con il 21% di materiali riciclati, percentuale che presto si alzerà al 25%. I caricatori ECO CHARGER RECYCLED, con alloggiamento costituito per il 75% da materiale riciclato, sono infine la sintesi perfetta della strada intrapresa dal brand per sposare a questa attenzione la massima qualità in termini di sicurezza, efficienza e design.