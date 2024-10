VARTA presenta la nuova Motion Sensor Plug Light

VARTA, leader nel settore dell’energia portatile, ha messo a punto una novità che farà brillare gli occhi di grandi e bambini: si tratta della Motion Sensor Plug Light, ideale per le loro camerette, ma anche per tutti quegli ambienti della casa in cui, quando è buio, è meglio contare su una luce affidabile, discreta e progettata per contenere i consumi.

La Motion Sensor Plug Light di VARTA non è una semplice luce notturna, ma una vera e propria amica che veglia sul sonno dei più piccoli e sulla sicurezza degli adulti. Caratterizzata da un design discreto e lineare, e da un colore bianco che si integra alla perfezione in ogni stanza, combina estetica pulita e funzionalità, come è nello stile di VARTA.

Dotata di un sensore di movimento intelligente, la luce si attiva automaticamente quando intercetta una presenza nel raggio di 3 metri, con un angolo di rilevazione di 120°. Questa caratteristica la rende ideale per accompagnare i piccoli quando si alzano di notte, e per illuminare corridoi, scale e spazi di passaggio in cui è utile disporre di una guida.

Il cuore di questo dispositivo è rappresentato dal LED a luce bianca calda, studiato per creare un’atmosfera rilassante e confortevole. La funzione di dimmerazione continua permette di regolare l’intensità luminosa: una caratteristica particolarmente utile per adattarla alle esigenze dei bambini e alle diverse fasi della notte. Con un fascio di luce della portata di 5 metri e un output luminoso massimo di 18 lumen, la Motion Sensor Plug Light offre un’illuminazione sufficiente per orientarsi senza risultare fastidiosa.

La praticità d’uso è un ulteriore punto di forza del nuovo prodotto VARTA. Compatta e leggera, con dimensioni di soli 76x57x93 mm, la Motion Sensor Plug Light si inserisce con facilità in qualsiasi presa di corrente. La funzione di spegnimento automatico dopo 90 secondi dall’ultima rilevazione di movimento assicura il risparmio energetico, insegnando anche ai bambini, fin da piccoli, l’importanza di un consumo responsabile.