Veeam rivoluziona la protezione dei dati con l’intelligenza artificiale

Veeam Software, azienda leader nel settore della resilienza dei dati, ha dato vita a un importante sviluppo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella protezione dei dati aziendali. Durante la conferenza VeeamON, l’azienda ha presentato nuove funzionalità che consentono ai sistemi di AI di accedere in modo sicuro ai dati archiviati nei repository Veeam, grazie al supporto del Model Context Protocol (MCP) sviluppato da Anthropic.

Con MCP, Veeam consente una perfetta integrazione tra la sua piattaforma per la resilienza dei dati e le applicazioni di AI dei clienti, consentendo ai dati archiviati di generare valore in tempo reale. Questo rappresenta un passo significativo nella roadmap AI di Veeam, trasformando la protezione dei dati in una base per un processo decisionale più intelligente e innovativo.

Grazie all’integrazione con MCP, i clienti possono sfruttare i dati di backup per una vasta gamma di casi d’uso basati sull’intelligenza artificiale, come la scoperta e il recupero di documenti, la sintesi di conversazioni da e-mail, l’automazione dei processi di conformità e di e-discovery e l’arricchimento degli agenti e dei copiloti dell’IA con un contesto specifico per l’azienda.

L’MCP è uno standard aperto progettato per connettere gli agenti AI ai sistemi aziendali e ai repository di dati, consentendo maggiore accessibilità ai dati, miglioramento del processo decisionale e integrazione senza attriti tra Veeam e qualsiasi piattaforma AI conforme.

Veeam Data Cloud integrerà il supporto per MCP nelle future versioni, offrendo agli utenti un modo efficace per accedere in modo sicuro ai dati di backup strutturati e non strutturati. Con Veeam, le aziende possono ripensare il valore strategico dei dati archiviati e garantirne la protezione e la disponibilità in ambienti virtuali, fisici, cloud, SaaS e Kubernetes.

La mission di Veeam è la “resilienza radicale”, fornendo metodi innovativi per aiutare le aziende a recuperarsi dopo un’interruzione attraverso la sicurezza e il controllo dei dati. Con oltre 550.000 clienti in tutto il mondo, Veeam si propone di creare soluzioni specializzate per favorire la resilienza dei dati, offrendo backup, ripristino, portabilità, sicurezza e intelligenza.

In un mondo sempre più orientato all’AI, Veeam si pone all’avanguardia nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella protezione dei dati, offrendo ai clienti nuove opportunità per sfruttare appieno il valore dei propri dati archiviati.