22Simba conquista Milano: terzo sold out al Fabrique per il Miria Tour

22Simba continua a sorprendere pubblico e critica, dimostrando di essere una delle voci più interessanti della nuova generazione musicale italiana. Il giovane artista porta il suo attesissimo Miria Tour al Fabrique di Milano, conquistando il pubblico meneghino con tre date consecutive tutte esaurite.



L'annuncio del terzo sold out al Fabrique arriva subito dopo quello sull'uscita del nuovo album Miria, previsto per venerdì 18 settembre. Un risultato che rafforza il crescente interesse intorno all'artista e lascia presagire un tour da protagonista nei principali club italiani.



Il calendario del Miria Tour è il seguente:

Domenica 15 novembre @ Fabrique, Milano SOLD OUT

Lunedì 16 novembre @ Fabrique, Milano SOLD OUT

Martedì 17 novembre @ Fabrique, Milano SOLD OUT

Mercoledì 18 novembre @ Teatro Cartiere Carrara, Firenze

Venerdì 20 novembre @ Gran Teatro Geox, Padova

Domenica 22 novembre @ Atlantico Live, Roma

Domenica 29 novembre @ Teatro della Concordia, Torino



L'entusiasmo dei fan e la rapidità con cui sono andati esauriti i biglietti per le date milanesi sono un segnale chiaro della crescita artistica di 22Simba. I biglietti per le altre date del tour sono già disponibili sul circuito ufficiale. Il Miria Tour si prepara così a essere uno degli appuntamenti più importanti della stagione autunnale per la musica live italiana.