Vespa Elettrica premiata al Compasso d’Oro

Vespa Elettrica è la più moderna icona italiana di stile e tecnologia, è sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto dell’ambiente e unicità nel design.

Grazie a queste caratteristiche, La Giuria Internazionale del XXVI Premio Compasso d’Oro ADI ha conferito a Vespa Elettrica la Menzione d’Onore, prestigioso riconoscimento che distingue le eccellenze del design mondiale.

Istituito nel 1954, il Premio Compasso d’Oro ADI è il più antico e più autorevole premio mondiale di design, nato da un’idea di Gio Ponti per porre in evidenza il valore e la qualità del design italiano. L’ADI (Associazione per il Disegno Industriale) dal 1964 cura l’organizzazione del Premio, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua integrità.

La cerimonia di premiazione si è tenuta negli spazi espositivi del nuovo ADI Design Museum, a Milano, dove Vespa Elettrica sarà esposta da oggi e fino al prossimo 16 settembre assieme a tutti gli altri prodotti che hanno partecipato alla XXVI edizione del Compasso d’Oro.