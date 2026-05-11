Vespa Newtron: il retrofit elettrico che rinnova l'icona italiana della mobilità

Nel mondo della mobilità urbana, la Vespa torna protagonista grazie alla soluzione elettrica proposta da Newtron, che trasforma i modelli tradizionali nel segno della sostenibilità. L'iconica Vespa diventa così uno scooter a zero emissioni senza rinunciare al suo stile inconfondibile. La filosofia di base del progetto Newtron è semplice quanto innovativa: convertire anziché sostituire. Invece di destinare i vecchi modelli alla rottamazione, il retrofit consente di dare loro una nuova vita, rispettando l'identità originale e riducendo l'impatto ambientale. Il sistema è pienamente conforme alla normativa italiana, garantendo trasformazioni sicure, omologate e replicabili.



Dal punto di vista tecnico, il kit Newtron include un motore elettrico, una batteria agli ioni di litio, centralina e interfaccia di ricarica. Sono disponibili due potenze: 11 kW, equivalente a uno scooter 125 cc, e 14 kW, paragonabile a una 300 cc. Questa configurazione assicura prontezza alla partenza e una risposta vivace, sfruttando la coppia immediata tipica dell'elettrico. L'autonomia arriva fino a 120 km, grazie a una batteria da circa 48V e fino a 4,5 kWh, ideale per gli spostamenti cittadini. La ricarica completa avviene in circa quattro ore.



L'esperienza di guida rimane fedele a quella originale, con una maneggevolezza praticamente inalterata grazie a un aumento di peso contenuto attorno al 5%. La velocità massima varia da 90 a 110 km/h, rendendo la Vespa Newtron perfetta sia per la città che per percorsi extraurbani leggeri.



Molto interessante anche la compatibilità della soluzione, estesa a una vasta gamma di modelli Vespa: dalla Granturismo 125L fino alle GTS 310 più recenti. Questa scelta permette a tanti proprietari di conservare il proprio mezzo, valorizzandone anche il significato affettivo.



Il kit di conversione ha un prezzo di partenza di 3.590 euro per la versione da 11 kW con batteria da 3 kWh. Per la versione top di gamma, 14 kW con batteria da 4,5 kWh, il costo raggiunge i 4.590 euro. Chi preferisce una Vespa già convertita può acquistarla a prezzi compresi tra 7.590 e 8.990 euro chiavi in mano. Sono inoltre disponibili optional come app di telemetria, prese USB, display digitale, oltre ai tradizionali accessori Vespa.



La Vespa Newtron si rivolge a chi desidera entrare nel mondo elettrico mantenendo il fascino e il valore del proprio scooter. Pur non trattandosi della soluzione più economica, rappresenta un equilibrio unico tra sostenibilità, identità e costi ridotti rispetto a uno scooter nuovo.



Con Vespa Newtron - sostiene Nicola Venuto, Founder e CEO di Newtron - vogliamo dimostrare che la transizione elettrica può passare anche dal riuso intelligente. Non si tratta solo di tecnologia, ma di cultura industriale: preservare ciò che esiste, migliorandolo.



Il progetto si struttura anche su una rete di installatori certificati, i Newtron Point, presenti su tutto il territorio, facilitando la diffusione del retrofit sia su Vespa che, in prospettiva, su altri modelli. La Vespa Newtron diventa così il simbolo di un nuovo modo di intendere la mobilità: meno orientato alla sostituzione, più attento a un riuso intelligente e personale. Una scelta di vera innovazione, che mette al centro la sostenibilità concreta e il rispetto per il passato.