Vins torna con bby che male c'è: il nuovo singolo che racconta l'amore quotidiano

Vins, il rapper di Fasano classe 2001, è pronto a mostrare un nuovo lato di sé con l'uscita del singolo bby che male c'è, disponibile ovunque da venerdì 8 maggio.

La canzone, pubblicata da Island Records, offre uno sguardo autentico sull'amore vissuto nella semplicità e nella quotidianità. Vins racconta come anche i momenti più ordinari, condivisi con la persona amata, possano costruire un tessuto emotivo profondo. Ho scritto questo pezzo immaginandomi mentre faccio un serenata sotto casa della mia ragazza, magari dopo una litigata o un momento difficile. Nella canzone racconto una serie di situazioni e hobby che condividiamo, che spesso, non volendo, diamo per scontati. Credo che esternare i propri sentimenti faccia bene a tutti: alla fine che male c'è nel fare complimenti e volersi bene?, racconta Vins.

Il brano si distingue per una produzione chill e rilassata, con un approccio diretto e ironico, ma con una forte componente di vulnerabilità che emerge sotto la superficie. Lo stile di Vins si conferma fresco e spontaneo, attento a restituire autenticità alle relazioni senza la necessità di spiegarle o definirle fino in fondo.

Dopo il successo virale di NON TI SEI MAI DIVERTITA COSÌ, tormentone dell'estate 2023 apprezzato specialmente dal pubblico più giovane su TikTok, Vins si è fatto notare con collaborazioni importanti, come la partecipazione all'album MAYA di MACE nella traccia MAI PIÙ insieme a Fulminacci e Fabri Fibra. Riconosciuto a livello internazionale, è stato l'unico artista italiano scelto per la campagna globale Shazam Predictions 2024.

Negli ultimi mesi, Vins ha continuato a pubblicare nuovi progetti, dai freestyle HISTORYSWAG, BATMAN FREESTYLE e 2 MILIONI, fino ai singoli ANCORA, ALTOMARE, WHISKY, bella musica x belle ragazze e IL CHIACCHIERONE, anticipando l'EP MAISON BOY. Tra le sue ultime pubblicazioni figurano anche MILANO TT OK, ocean drive con Tormento e Jasley ed ennyp.

Con bby che male c'è, il giovane artista conferma il suo percorso di crescita, portando avanti una narrazione che mette al centro la normalità come vero linguaggio emotivo e mostrando, ancora una volta, la capacità di rendere speciale ogni gesto quotidiano.