vivo X300 Ultra arriva in Italia: fotocamere ZEISS e prestazioni top per creator professionisti

vivo annuncia l'arrivo in Italia del nuovo X300 Ultra, modello flagship dedicato all'imaging professionale e pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità fotografica. Il dispositivo è subito disponibile sui principali canali online e arriverà a breve anche nei punti vendita fisici selezionati, con un prezzo di partenza fissato a 1.999 euro.



X300 Ultra si distingue per la dotazione dell'innovativa ZEISS Master Lenses Collection, che offre ai creator una libertà espressiva senza precedenti, grazie a teleobiettivi d'avanguardia, funzionalità video cinematografiche e gestione avanzata del colore.



Il lancio prevede una serie di iniziative promozionali: su vivo Store il prezzo di 1.999 euro include il caricabatterie FlashCharge da 100W e una custodia da viaggio esclusiva. Su Amazon, allo stesso prezzo, saranno inclusi anche gli auricolari vivo Buds Air3 (fino a esaurimento scorte). Sarà inoltre possibile scegliere la versione bundle con Photography Kit, che aggiunge un teleobiettivo estensore da 400 mm, Grip Kit, supporto treppiede e altri accessori a 2.399 euro.



Il comparto fotografico rappresenta il cuore di X300 Ultra, con ben quattro lenti ZEISS: Triple Prime da 85 mm, 35 mm, 14 mm e il nuovo teleobiettivo da 400 mm (con estensore dedicato). La ZEISS Gimbal-Grade APO da 85 mm si avvale di un sensore da 200 MP e stabilizzazione OIS gimbal a 3°, mentre la lente Documentary da 35 mm sfrutta il sensore Sony LYTIA 901 da 1/1.12" sempre con uscita diretta a 200 MP. A completare l'offerta, la Zeiss Ultra Wide-Angle da 14 mm e il nuovo Telephoto Extender di seconda generazione.



X300 Ultra introduce una nuova Color Science proprietaria, pensata per definire un'estetica distintiva e fedele: sensori multispettrali da 5 MP con 12 canali lavorano insieme a un algoritmo AI per restituire colori vivi e precisi. La palette colore, le opzioni professionali e il display 2K ZEISS Master Color con tecnologia Ultra XDR offrono esperienze visive coerenti e di alto livello.



Per i creator che puntano anche sulla video production, X300 Ultra offre la registrazione Multi-Focal 4K a 120 fps in 10-bit Log e Dolby Vision su tutte le camere posteriori. La Color Palette consente una gestione puntuale delle tonalità anche in post-produzione, completando una suite avanzata che introduce la compatibilità vivo Log con workflow ACES. X300 Ultra si conferma così uno dei primi strumenti all-in-one per produzione video professionale in mobilità.



Modalità fotografiche evolute accompagnano l'esperienza utente: dal nuovo Street Photography 3.0 con supporto SuperRAW, agli Humanistic Color Styles per riprese urbane, fino a Landscape 2.0 e Flash Portrait con Adaptive Zoom Flash per ritratti perfetti anche con illuminazione complessa.



Sul fronte delle prestazioni, X300 Ultra integra Snapdragon 8 Elite Gen 5 e chip Pro Imaging VS1+, supportati da sistema di raffreddamento Liquid Cooling Vapor Chamber per performance sempre fluide. La batteria BlueVolt da 6600 mAh, unita a FlashCharge 100W e wireless 40W, garantisce autonomia prolungata e piena operatività anche con temperature estreme (-20°C).



Il display 2K si può usare come un vero mirino professionale, grazie a luminosità fino a 4500 nit e copertura Armor Glass. L'impermeabilità è certificata IP68 e IP69, mentre il sensore d'impronta a ultrasuoni permette lo sblocco rapido anche con dita bagnate.



Il nuovo sistema operativo OriginOS 6 introduce funzioni di continuità tra dispositivi, con Office Kit anche per Windows, Mac e iPad e trasferimenti rapidi da iPhone. Vivo assicura 5 anni di update del sistema operativo e 7 di patch di sicurezza, per una durata superiore alla media.



L'estetica richiama le fotocamere tradizionali, con un corpo Unibody in fibra di vetro 3D (Volcano Black, 232g), oppure Steppe Green ispirato alle pellicole fotografiche.



vivo X300 Ultra segna un nuovo passo verso l'eccellenza nella fotografia e produzione video mobile, offrendo strumenti pensati per i professionisti e i creator più esigenti.