Volkswagen Golf GTI compie 50 anni: nel 2026 mezzo secolo di sportività, innovazione e passione

Cinquant’anni e non sentirli. Nel 2026 Volkswagen celebra i 50 anni della Golf GTI, la compatta sportiva più iconica e di maggior successo al mondo, con oltre 2,5 milioni di esemplari prodotti dal 1976 a oggi. Un anniversario storico che il marchio tedesco festeggia guardando al passato, al presente e soprattutto al futuro, attraverso eventi internazionali, una versione celebrativa senza precedenti e l’ingresso della filosofia GTI nell’era elettrica.

Lanciata nel 1976 quasi come una scommessa, la prima Volkswagen Golf GTI ha cambiato per sempre il concetto di auto sportiva. Con i suoi 110 CV, il peso contenuto, la trazione anteriore e dettagli diventati leggendari come la griglia con filetto rosso e la leva del cambio a forma di pallina da golf, la GTI seppe unire prestazioni brillanti e utilizzo quotidiano. Dovevano essere prodotte appena 5.000 unità, ma già nel primo anno le vendite superarono di dieci volte le aspettative, dando il via a una storia di successo che continua da mezzo secolo.

Il segreto del mito GTI è sempre stato l’equilibrio perfetto tra dinamica di guida, praticità e accessibilità. Con una velocità massima di 182 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi, la Golf GTI del 1976 riusciva a tenere testa a sportive ben più costose, diventando il simbolo della cosiddetta “democratizzazione dell’auto sportiva”. Un DNA che Volkswagen ha saputo evolvere e affinare generazione dopo generazione.

Il culmine delle celebrazioni del 2026 è rappresentato dalla nuova Golf GTI EDITION 50, la Golf GTI di serie più potente di sempre. Con 325 CV (239 kW), questa edizione speciale incarna al massimo livello l’essenza GTI ed è già ordinabile in Italia, con le prime consegne previste proprio nel corso del 2026. Un modello destinato a entrare di diritto nella storia del marchio e nel cuore degli appassionati.

Ma il cinquantesimo anniversario segna anche un passaggio chiave verso il futuro. Volkswagen ha infatti confermato che nel 2026 debutterà la ID. Polo GTI, la prima GTI completamente elettrica. Con 226 CV (166 kW), questo modello porterà per la prima volta la filosofia GTI nel mondo della mobilità a batterie, dimostrando come sportività, piacere di guida e innovazione possano convivere anche nell’era elettrica.

I festeggiamenti per i 50 anni di Volkswagen GTI passeranno anche dai grandi eventi internazionali dedicati alle auto classiche. La Golf GTI sarà protagonista al Rétromobile di Parigi, in programma dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026, e al Bremen Classic Motorshow, dal 30 gennaio al 2 febbraio. Due appuntamenti simbolici che apriranno la stagione europea delle auto storiche celebrando una delle icone più amate dell’automobilismo.

Con mezzo secolo di storia alle spalle e una nuova era davanti, Golf GTI continua a rappresentare l’essenza della sportività Volkswagen. Dal rombo dei motori termici alle sfide dell’elettrico, il marchio GTI resta sinonimo di emozione, prestazioni e identità forte. E nel 2026, più che mai, il mito è pronto a scrivere un nuovo capitolo.