Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Volkswagen Golf GTI EDITION 50: la GTI più potente di sempre arriva in Italia

Published

Volkswagen celebra il mezzo secolo della sua icona sportiva con la nuova Golf GTI EDITION 50, la versione di serie più potente nella storia del marchio. Con 239 kW (325 CV) e una coppia massima di 420 Nm, questa edizione speciale unisce tradizione e innovazione, prestazioni estreme e design esclusivo. Il prezzo di listino per il mercato italiano parte da 54.700 euro, con consegne previste nel primo trimestre del 2026.

Dal debutto della prima Golf GTI nel 1976, queste tre lettere — GTI — sono diventate sinonimo di piacere di guida e sportività pura. In quasi cinquant’anni, oltre 2,5 milioni di modelli GTI sono stati venduti in tutto il mondo, consolidando uno status di culto tra gli appassionati. Ora, la Golf GTI EDITION 50 porta questa eredità a un nuovo livello.

La nuova GTI EDITION 50 accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 270 km/h, diventando così la Golf GTI di serie più veloce mai prodotta. Rispetto alla GTI Clubsport, la potenza cresce di 18 kW (25 CV). L’assetto sportivo è completato da sospensioni adattive DCC, un abbassamento di 15 mm e cerchi in lega Queenstown da 19 pollici.

Per chi desidera ancora di più, è disponibile l’opzionale GTI EDITION 50 Performance Pack (4.320 euro), che include cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici, pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race, un impianto di scarico R-Performance in titanio e un telaio ulteriormente ribassato di 5 mm. Il risultato? Una vettura più leggera di circa 30 kg e ancora più reattiva.

Il collaudatore e pilota Benjamin Leuchter ha dimostrato il potenziale della vettura sul leggendario Nürburgring Nordschleife, fermando il cronometro a 7:46:13 minuti — il giro più veloce mai registrato da una Golf di serie.

L’abitacolo della Golf GTI EDITION 50 combina sportività e raffinatezza, con sedili sportivi a quadri arricchiti da dettagli in verde scuro e cinture di sicurezza rosse. Il volante sportivo in pelle con badge GTI 50 e palette del cambio DSG sottolinea l’anima racing del modello.

All’esterno, spiccano il logo GTI 50 sullo spoiler e sugli specchietti, finiture nere lucide, un tetto nero e una striscia laterale rossa sfumata che enfatizza la linea sportiva. I colori disponibili sono cinque: Pure White, Moonstone Grey, Grenadill Black metallizzato, e in esclusiva per questa edizione, Dark Moss Green metallizzato e Tornado Red.

Tra gli equipaggiamenti di serie figurano i fari a matrice di LED IQ.LIGHT, il telaio adattivo DCC, i vetri posteriori oscurati e i cerchi Queenstown da 19” con coprimozzi GTI dinamici. L’interno offre anche un volante riscaldato in microfibra ArtVelours, ulteriore tocco premium per un’auto nata per entusiasmare.

La Volkswagen Golf GTI EDITION 50 rappresenta il punto d’arrivo di una storia lunga cinquant’anni, ma anche un nuovo inizio verso un futuro in cui prestazioni, design e innovazione tecnologica continuano a convivere. Con il suo carattere inconfondibile e il DNA sportivo, la GTI resta un’icona intramontabile della guida dinamica.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Motori

Volkswagen Golf GTI EDITION 50: la GTI più potente di sempre arriva in Italia

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Spettacolo

Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma

Società

Inferno al Bataclan: Retequattro ricorda il terrore di Parigi dieci anni dopo

Motori

660.000 chilometri in tre anni con una sola Hyundai IONIQ 5: l’elettrico che batte ogni record

Tecnologia

Vecchie password addio: la sicurezza digitale passa dall’autenticazione senza password

Turismo

“Cammini DìVini”: a Montecassino parte il viaggio tra fede, natura e gusto

Spettacolo

XF2025 DIVENTA HELL FACTOR: doppia eliminazione e la spettacolare manche della Giostra

Senza categoria

Natale con IKEA: idee regalo anche per gli amanti del tech

Moda

Breil e Abarth: sessant’anni di record in un nuovo cronografo da collezione

Giochi

Sonic corre nel mondo di PAC-MAN: annunciato il nuovo DLC di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC

Motori

Sondaggio Apollo Tyres: oltre la metà degli automobilisti sottovaluta le distanze di arresto sul bagnato

Sport

Suunto chiude in grande la stagione UTMB 2025

Giochi

ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS in arrivo il 4 dicembre

Motori

MINI consegna una vettura alla campionessa paralimpica Giulia Ghiretti

Giochi

“Road to Screamer”: il documentario che svela la rinascita di un’icona dei racing arcade

Sport

Supercorso Federale ACI Sport 2025: a Vallelunga una giornata tra simulatori, analisi dei dati e formazione tecnica

Moda

Stylmartin COOPER: lo stivaletto urbano che unisce sicurezza, comfort e stile senza compromessi
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Il Gruppo BYD, principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha ufficialmente consegnato al Club nerazzurro la flotta dedicata, nell’ambito della partnership strategica...

18 ore ago

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma

Peugeot svela ufficialmente il Concept Polygon, una visione audace che definisce il prossimo capitolo del piacere di guida. Compatta, dinamica e interamente proiettata verso...

19 ore ago

Motori

660.000 chilometri in tre anni con una sola Hyundai IONIQ 5: l’elettrico che batte ogni record

Un risultato che sorprende anche gli esperti: una Hyundai IONIQ 5 ha percorso oltre 660.000 chilometri in appena tre anni, senza registrare alcun guasto...

19 ore ago

Moda

Breil e Abarth: sessant’anni di record in un nuovo cronografo da collezione

A sessant’anni dal leggendario 100° record mondiale firmato da Carlo Abarth, nasce una nuova creazione che unisce due icone italiane della passione meccanica. Stellantis...

22 ore ago