Volkswagen Golf GTI EDITION 50: la GTI più potente di sempre arriva in Italia

Volkswagen celebra il mezzo secolo della sua icona sportiva con la nuova Golf GTI EDITION 50, la versione di serie più potente nella storia del marchio. Con 239 kW (325 CV) e una coppia massima di 420 Nm, questa edizione speciale unisce tradizione e innovazione, prestazioni estreme e design esclusivo. Il prezzo di listino per il mercato italiano parte da 54.700 euro, con consegne previste nel primo trimestre del 2026.

Dal debutto della prima Golf GTI nel 1976, queste tre lettere — GTI — sono diventate sinonimo di piacere di guida e sportività pura. In quasi cinquant’anni, oltre 2,5 milioni di modelli GTI sono stati venduti in tutto il mondo, consolidando uno status di culto tra gli appassionati. Ora, la Golf GTI EDITION 50 porta questa eredità a un nuovo livello.

La nuova GTI EDITION 50 accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 270 km/h, diventando così la Golf GTI di serie più veloce mai prodotta. Rispetto alla GTI Clubsport, la potenza cresce di 18 kW (25 CV). L’assetto sportivo è completato da sospensioni adattive DCC, un abbassamento di 15 mm e cerchi in lega Queenstown da 19 pollici.

Per chi desidera ancora di più, è disponibile l’opzionale GTI EDITION 50 Performance Pack (4.320 euro), che include cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici, pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race, un impianto di scarico R-Performance in titanio e un telaio ulteriormente ribassato di 5 mm. Il risultato? Una vettura più leggera di circa 30 kg e ancora più reattiva.

Il collaudatore e pilota Benjamin Leuchter ha dimostrato il potenziale della vettura sul leggendario Nürburgring Nordschleife, fermando il cronometro a 7:46:13 minuti — il giro più veloce mai registrato da una Golf di serie.

L’abitacolo della Golf GTI EDITION 50 combina sportività e raffinatezza, con sedili sportivi a quadri arricchiti da dettagli in verde scuro e cinture di sicurezza rosse. Il volante sportivo in pelle con badge GTI 50 e palette del cambio DSG sottolinea l’anima racing del modello.

All’esterno, spiccano il logo GTI 50 sullo spoiler e sugli specchietti, finiture nere lucide, un tetto nero e una striscia laterale rossa sfumata che enfatizza la linea sportiva. I colori disponibili sono cinque: Pure White, Moonstone Grey, Grenadill Black metallizzato, e in esclusiva per questa edizione, Dark Moss Green metallizzato e Tornado Red.

Tra gli equipaggiamenti di serie figurano i fari a matrice di LED IQ.LIGHT, il telaio adattivo DCC, i vetri posteriori oscurati e i cerchi Queenstown da 19” con coprimozzi GTI dinamici. L’interno offre anche un volante riscaldato in microfibra ArtVelours, ulteriore tocco premium per un’auto nata per entusiasmare.

La Volkswagen Golf GTI EDITION 50 rappresenta il punto d’arrivo di una storia lunga cinquant’anni, ma anche un nuovo inizio verso un futuro in cui prestazioni, design e innovazione tecnologica continuano a convivere. Con il suo carattere inconfondibile e il DNA sportivo, la GTI resta un’icona intramontabile della guida dinamica.