Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

La produzione della Volkswagen Touareg con motore a combustione terminerà nel 2026, e per celebrare questo storico traguardo nasce la Touareg Final Edition, un’edizione speciale che segna la fine di un’epoca per l’ammiraglia SUV della Casa tedesca. Disponibile in Italia fino alla fine di marzo 2026, la nuova versione esclusiva parte da 91.500 euro, confermando la vocazione premium di uno dei modelli più iconici della storia di Volkswagen.

Lanciata nel 2002, la Touareg ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità per il marchio, che per la prima volta entrava nel segmento premium con questo SUV di lusso e con la berlina Volkswagen Phaeton. Design elegante, comfort superiore e tecnologie all’avanguardia hanno reso la Touareg una delle vetture più apprezzate del suo segmento, con oltre 1,2 milioni di unità vendute in 39 Paesi.

La Touareg Final Edition si distingue per elementi di design dedicati e dettagli esclusivi. La scritta “FINAL EDITION” è incisa al laser sui bordi dei finestrini posteriori e goffrata sulla pelle della leva del cambio, oltre a comparire sull’illuminazione del cruscotto e sui battitacco. Dettagli raffinati che sottolineano l’importanza di questo capitolo conclusivo per un modello che ha fatto la storia del marchio.

Nonostante le dimensioni generose, la Touareg si è sempre distinta per un design sobrio e senza tempo, interni eleganti e standard qualitativi elevatissimi. Le numerose innovazioni introdotte nel corso degli anni l’hanno resa il fiore all’occhiello della gamma Volkswagen, anticipando molte soluzioni tecniche poi diffuse anche su modelli compatti, democratizzando la tecnologia premium.

La gamma italiana della Final Edition propone due versioni esclusive: R-Line Final Edition e R Final Edition. La prima si basa sul motore 3.0 TDI V6, disponibile nelle due varianti da 231 e 286 CV, con dotazioni complete e finiture di alto livello. La seconda rappresenta la massima espressione della sportività e della tecnologia, con la versione plug-in R da 462 CV di potenza di sistema, che combina prestazioni esaltanti ed efficienza. Questi allestimenti speciali sostituiranno le attuali versioni R-Line e R per tutta la fase finale della vita commerciale della Touareg.

Dal 2002 a oggi, la Touareg ha segnato la storia di Volkswagen nel mondo dei SUV, conquistando una clientela esigente grazie alla sua versatilità, potenza e comfort di alto livello. Oltre all’Europa e alla Germania, suo mercato principale, il modello ha raggiunto i concessionari di 39 Paesi in tutto il mondo.

Con la Touareg Final Edition, Volkswagen chiude un capitolo storico e apre la strada a una nuova era fatta di mobilità elettrica e sostenibile. Un addio che ha il sapore della celebrazione e dell’eccellenza, come si addice a un’icona.

La prenotazione in Italia è già aperta, ma sarà possibile ordinare l’edizione speciale solo fino a marzo 2026. Dopo oltre due decenni di successi, la Touareg si prepara così a lasciare il passo al futuro, ma lo fa con stile e prestigio.