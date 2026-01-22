Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo all-season ad alte prestazioni debutta nell’estate 2026

Connect with us

Apollo Tyres Ltd ha annunciato il completamento dello sviluppo di un nuovo pneumatico che segna un’evoluzione nella gamma Vredestein. Il Vredestein Quatrac Pro 2, disponibile a partire dall’estate 2026, promette prestazioni di alto livello e un significativo miglioramento in termini di aderenza e stabilità rispetto al suo predecessore, in particolare su superfici bagnate, asciutte e ghiacciate.

Il nuovo pneumatico all-season di Vredestein è il risultato di un progetto di ingegneria avanzata che ha portato alla realizzazione di una struttura completamente rinnovata, con l’impiego di materiali innovativi e un design del battistrada evoluto. Questa combinazione, secondo l’azienda, renderà il Quatrac Pro 2 uno dei prodotti più competitivi nel segmento dei quattro stagioni ad alte prestazioni.

Un aspetto distintivo del Quatrac Pro 2 è la sua piena compatibilità con veicoli ibridi ed elettrici. Il pneumatico è stato progettato per garantire una bassa rumorosità di rotolamento e una ridotta resistenza, caratteristiche fondamentali per migliorare l’efficienza energetica dei veicoli di nuova generazione. La robustezza della struttura permette inoltre una risposta dinamica precisa e controllata, anche con veicoli dal peso maggiore, come SUV e modelli elettrici di fascia alta.

“Questo pneumatico sarà un prodotto rivoluzionario, pensato per offrire performance elevate, adatto per auto sportive, supercar, berline ad alte prestazioni, due volumi e SUV, e sarà disponibile in diverse misure”, si legge nella comunicazione diffusa dalla società.

Fin dagli anni ’90, Vredestein si è distinta come pioniera nell’innovazione degli pneumatici quattro stagioni. Anche oggi il marchio continua a rappresentare una scelta di riferimento per molti automobilisti europei, grazie a una gamma di prodotti completa e a tecnologie sviluppate per rispondere alle esigenze di ogni tipo di veicolo e condizione di guida.

Con il Quatrac Pro 2, la casa olandese conferma la propria vocazione alla ricerca di soluzioni che uniscano sicurezza, prestazioni e sostenibilità. L’obiettivo è continuare a offrire pneumatici capaci di garantire una guida stabile e confortevole in tutte le stagioni, senza compromessi tra efficienza e sportività.

Con la sua presentazione prevista per l’estate del 2026, il nuovo Vredestein Quatrac Pro 2 si prepara quindi a rafforzare ulteriormente la posizione del marchio nel mercato premium degli pneumatici all-season, segnando un nuovo passo avanti nel percorso di innovazione di Apollo Tyres Ltd.

