Wacom: un ritorno alla routine con un tocco di creatività

Con l’arrivo della fine dell’estate e il ritorno alla routine quotidiana, Wacom offre un modo innovativo per riscoprire la tua creatività attraverso strumenti digitali all’avanguardia. Dai display interattivi alle tavolette grafiche, c’è qualcosa per ogni tipo di creativo per esprimere se stesso in modo unico.

Le tavolette grafiche Wacom One S e Wacom One M offrono una vasta gamma di funzionalità, inclusa la connettività wireless, per consentirti di esprimere la tua creatività senza limiti. Con la tecnologia UD Pen, è possibile personalizzare esperienza creativa con una varietà di penne che si adattano al tuo stile unico. Eleganti e portatili, queste tavolette ti permettono di creare ovunque tu sia.

Se sei alla ricerca di un display interattivo, il Wacom One è la scelta ideale. Disponibile in due formati, con opzione di touch screen per il modello da 13″, il Wacom One ti offre la libertà di esprimere la tua creatività con facilità e piacere. Con la tecnologia UD Pen e la compatibilità con una vasta gamma di penne di terze parti, potrai personalizzare la tua esperienza creativa secondo i tuoi gusti.

Infine, per i creativi che desiderano portare la loro creatività ovunque vadano, il Wacom Movink è la soluzione perfetta. Con un display OLED Samsung Full HD da 13,3″, questo dispositivo ultra sottile e ultraleggero offre una profondità di colori straordinaria per una rappresentazione fedele delle tonalità. Ideato per i professionisti che lavorano in ambienti dinamici, il Wacom Movink offre versatilità e prestazioni di alto livello.