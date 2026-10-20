Warli presenta Limes e Waters: nuovi tappeti di design che definiscono lo spazio

Warli lancia Limes e Waters, due tappeti per interni firmati Paolo Zani e Bartoli Design. Forme, colori e tecniche manuali danno vita a nuovi elementi d'arredo.

Limes e Waters sono le nuove proposte di Warli per gli spazi interni, nate dalla collaborazione con i designer Paolo Zani e Bartoli Design. Questi tappeti puntano su una ricerca dettagliata delle forme e dei colori, offrendo agli ambienti una nuova interpretazione della superficie tessile.

Limes, disegnato da Paolo Zani, prende il nome dal termine latino che indica limite e confine. Il progetto racconta la soglia grafica, una linea che divide ma al tempo stesso connette. Dall'incontro di due tonalità nascono tre pattern distinti, in cui il ritmo visivo alterna ordine e variazione. Il tappeto è realizzato in lana su telaio manuale tradizionale utilizzando la tecnica panja, che prevede l'uso di un pettine metallico a denti larghi per compattare la trama. Le varianti cromatiche disponibili includono giallo senape e verde foresta, bordeaux e marrone, blu e bordeaux, menta e rosa.

Waters, firmato Bartoli Design, porta sulla superficie tessile la sensazione dell'acqua che si muove sulla sabbia, sulla terra e sull'erba. Il disegno è stato sviluppato partendo da una serie di acquerelli e concentra le sfumature nella parte centrale del tappeto. La lana della Nuova Zelanda, dall'aspetto opaco e omogeneo, si combina alla viscosa brillante per creare riflessi che richiamano la luce sull'acqua. I tappeti Waters vengono taftati a mano e sono disponibili in tre delicate tonalità di giallo, azzurro e verde e in forme circolare, ovale e rettangolare.

Il brand italiano Warli, fondato da Paolo Zani nel 1998, nasce dall'idea di unire il design contemporaneo alla tradizione delle lavorazioni manuali, affidando la realizzazione dei tappeti a paesi con lunga esperienza tessile. Dal laboratorio creativo di Milano, Warli ha sviluppato prodotti per interni, esterni e complementi d'arredo. Forme, materie e colori danno vita a oggetti pensati per durare, adattarsi e accogliere interpretazioni personali, con attenzione alla sostenibilità e al valore delle scelte consapevoli.