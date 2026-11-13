Havaianas porta l'energia brasiliana nelle Highlands scozzesi con A Bossa of Cultures

Havaianas lancia A Bossa of Cultures nelle campagne scozzesi, unendo tradizioni scozzesi e stile brasiliano con creator europei e brasiliani. Leggi i dettagli.

Havaianas conquista la campagna scozzese con un evento unico che mescola la vivacità brasiliana alle tradizioni delle Highlands: nasce A Bossa of Cultures, un'esperienza immersiva e colorata in una delle location più iconiche della Scozia.

L'atmosfera unica di Raemoir House, antica dimora immersa nel paesaggio scozzese, è stata trasformata in uno spazio dove la cultura popolare del Brasile si fonde con l'eccentricità locale britannica. Per quattro giorni, la residenza ha ospitato uno scambio senza precedenti tra ospiti provenienti da tutta Europa e dal Brasile, invitando tutti a lasciarsi coinvolgere dalla gioia di vivere e dall'allegria tipica del brand.

Il cuore dell'evento risiede in un cast internazionale di creator, ognuno con uno stile originale e ruoli ad hoc. Vicky Montanari, creator italo-brasiliana, ha guidato il gruppo nel ruolo di Chief Fashion Officer. A lei si sono affiancati il francese Salif Gueye, nominato Minister of Moonwalk, la celebrità spagnola Maria Pombo come OG Creator, la poetessa britannica Chloe Carter in veste di Head of Etiquette, la brasiliana Valentina Labriola alias The Brazilian Heatwave, il ballerino Banana e gli influencer italiani Yanis e Yasmin Barbieri come The Family Affair. Un gruppo decisamente eclettico, con personalità da vendere e ruoli altrettanto originali.

Tutto l'evento gira intorno a tre pilastri della filosofia Havaianas: esprimere se stessi (Express Yourself), diventare custodi dell'estate (Becoming Summer Guardians), e vivere il viaggio (Enjoy the Ride). Tra le attività proposte spicca l'Havaianas Customisation Lab, laboratorio dove personalizzare le iconiche infradito scegliendo colori e dettagli unici per ciascun partecipante. Le giornate si sono animate con cacce al tesoro, pasti conviviali e sorprendenti esperienze a cavallo, rielaborando le tradizioni scozzesi con un inedito tocco brasiliano.

L'iniziativa rappresenta un nuovo capitolo della campagna Fall 2026 del brand, che supera il classico legame con l'estate e propone Havaianas come parte integrante del guardaroba anche nelle stagioni più fredde. Il messaggio è chiaro: chi ha detto che Havaianas sia un brand solo estivo?

La campagna, ispirata ai reality show, sarà raccontata attraverso i canali @havaianaseurope, invogliando il pubblico a seguire le avventure e contrasti culturali dei protagonisti. Come sottolineato nelle parole degli organizzatori: Tra personalità eccentriche, situazioni esilaranti e un pizzico di caos, il divertimento è assicurato. Le buone maniere, forse, un po' meno.

Così, tra Highlands scozzesi e allegria tropicale, Havaianas invita tutti a riscoprire l'estate anche nella rigidità dell'inverno europeo, rompendo le convenzioni e dimostrando che il senso di leggerezza e gioia non conosce stagioni.