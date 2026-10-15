Tyler, The Creator firma la maglia del Barcellona per El Clásico con Spotify e GOLF WANG

Spotify e FC Barcelona annunciano una collaborazione unica: Tyler, The Creator disegna la maglia per El Clásico e lancia una collezione moda con GOLF WANG.

Tyler, The Creator prende il controllo creativo della prossima maglia del FC Barcelona per El Clásico, grazie a una collaborazione senza precedenti con Spotify e il suo brand GOLF WANG. Il celebre artista americano, noto per la sua influenza in musica, moda e arte, firma così un jersey takeover che andrà oltre il semplice design della divisa, incarnando uno stile unico e anticonvenzionale.

La collaborazione abbraccia ogni aspetto creativo. Tyler ha diretto personalmente il video della campagna e curato ogni dettaglio della collezione esclusiva Spotify x GOLF WANG x FC Barcelona. La linea si ispira all'estetica GOLF WANG, caratterizzata da colori audaci, materiali ricercati e un approccio originale allo sportswear. Non solo maglie quindi, ma anche giacche varsity, track jacket, felpe, pantaloni sportivi, shorts e T-shirt, fino ad accessori come sciarpe, berretti, calzini, borracce, palloni, spille e adesivi, tutti co-brandizzati. Tra i pezzi più pregiati spiccano 1.899 maglie in edizione limitata, omaggio all'anno di fondazione del club.

Per la prima volta, il logo GOLF sarà protagonista sulle maglie blaugrana indossate dai giocatori durante El Clásico del 25 ottobre allo Spotify Camp Nou e dalla squadra femminile nella partita del 24 ottobre. Ogni collaborazione ci ha portati a esplorare direzioni nuove, ma questa ha qualcosa di diverso da tutte le precedenti. Tyler porta un universo creativo del tutto originale alla collaborazione, che va ben oltre la maglia. Dai visual della campagna alla collezione, fino all'evento immersivo a Barcellona, ogni elemento è radicato nel mondo di GOLF WANG, rendendo questa una delle collaborazioni più entusiasmanti realizzate finora con il FC Barcelona, ha dichiarato Marc Hazan, Senior Vice President Marketing e Partnership di Spotify.

La collezione sarà disponibile dal 15 ottobre nei negozi GOLF di Los Angeles, New York, Tokyo, Sydney e Londra, oltre che online su golfwang.com e nei punti vendita ufficiali del FC Barcelona in Spagna.

L'evento di presentazione, chiamato Copa De Golf, si terrà il 24 ottobre a Barcellona e unirà musica, calcio e moda, con Yung Taco come headliner DJ set e una selezione di artisti della scena creativa locale.

Anche il mondo digitale sarà coinvolto: dal 23 ottobre, la maglia speciale apparirà su eFootball di KONAMI, permettendo ai fan di vestirne virtualmente i propri calciatori.

La collaborazione tra il FC Barcelona e Spotify continua a creare nuove connessioni tra calcio, musica e cultura contemporanea. Con Tyler, The Creator presente sulla maglia del Clásico, stiamo costruendo un'iniziativa che è diventata parte dell'attesa per questa partita e ci consente di raggiungere il pubblico di tutto il mondo. Quest'ultima attivazione rafforza ulteriormente la natura unica della nostra partnership con Spotify ed evidenzia il potere della musica e del calcio di unire le persone, ha affermato Joan Soler, Vice Presidente Commerciale del FC Barcelona.

Una sinergia innovativa che non solo celebra El Clásico ma ridefinisce i confini tra sport, musica e lifestyle, offrendo ai tifosi un'esperienza unica anche fuori dal campo.