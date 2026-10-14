Eleveit svela a EICMA la nuova collezione 2027: innovazione e stile per ogni motociclista

Eleveit amplia la propria offerta di scarpe da moto presentando alla 83ª edizione di EICMA la collezione 2027, pensata per accompagnare ogni motociclista dall'avventura al quotidiano urbano. La nuova linea rafforza le gamme Adventure, Urban Contemporary e Lady, proponendo calzature che uniscono protezione, comfort, funzionalità e un design totalmente italiano, in uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote.



Il segmento Adventure si arricchisce con due nuovi modelli. X LAND ADV AIR E-DRY è studiato per offrire prestazioni elevate sia su asfalto sia su sterrato, grazie a una tomaia in pelle pieno fiore ingrassata e poliestere traspirante, inserti plissettati traforati per la massima ventilazione e flessibilità, e la membrana E-Dry che assicura impermeabilità. Elementi protettivi su tallone, puntale, malleolo e tibia accompagnano la chiusura con leve Eleveit regolabili e una suola bicomponente per l'aderenza su diversi terreni.



TREK ADV AIR E-DRY punta invece su leggerezza e versatilità, adottando una tomaia in tessuto tecnico ripstop resistente e inserti in rete per aumentare il flusso d'aria. La protezione del malleolo è garantita da un inserto in PORON® XRD® Impact Protection®, sottile e flessibile ma altamente performante in caso di impatto. Il sistema FITGO® con rotella micrometrica e chiusura in velcro rende la calzatura pratica e sicura, mentre la suola Extreme Lite assicura grip, leggerezza e capacità di assorbire gli urti.



La linea Urban Contemporary si arricchisce con la famiglia ZOOM, composta da tre modelli capaci di integrare la protezione tipica delle calzature tecniche nel look urbano. ZOOM propone una tomaia in canvas di cotone con finissaggio vintage, ZOOM E-DRY aggiunge impermeabilità traspirante, mentre ZOOM LEATHER E-DRY adotta una pregiata pelle pieno fiore e zip laterale per maggiore praticità. Tutti i modelli sono dotati di protezioni avanzate, inserto in pelle nella zona cambio e suola antiscivolo.



La collezione Lady 2027 presenta due nuovi modelli: BLOOM E-DRY LADY, progettata attorno alla calzata specificamente femminile grazie al Female Foot Concept (F.F.C.) e al plantare rialzato Higher Internal Footbed, e ZOOM LADY che interpreta lo stile urbano con canvas di cotone e protezioni dedicate. Entrambi i modelli curano ergonomia, sicurezza e versatilità, senza rinunciare a un tocco di stile.



NATI PER L'AVVENTURA, PRONTI PER OGNI PERCORSO, questo lo spirito della nuova collezione. Gli appassionati potranno scoprire tutte le novità a EICMA presso lo stand Mandelli, Padiglione 10 - Stand E89, dove saranno presenti anche le Limited Edition dedicate ai piloti del Mondiale di Enduro e Motocross. Durante l'evento sarà possibile incontrare i piloti ufficiali Eleveit, tra cui Morgan Lesiardo, Alberto Forato, Alessandro Botturi e Massimo Bianconcini, oltre a partecipare a sessioni autografi e iniziative speciali.



Con la collezione 2027, Eleveit conferma la missione di supportare ogni motociclista con calzature innovative, sicure e dal carattere distintamente italiano.