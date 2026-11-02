Grisport lancia la nuova linea Hiking + per l'autunno-inverno 2026/2027

Grisport annuncia l'arrivo della nuova linea Hiking + per la stagione autunno-inverno 2026/2027, dedicata a tutti gli amanti della montagna. La collezione si distingue per una vasta gamma di scarponcini unisex disponibili sia in versione alta che bassa, pensati per offrire comfort, sicurezza e resistenza durante le escursioni sulle diverse tipologie di terreno.



Progettata per rispondere alle esigenze di escursionisti e appassionati di outdoor, la Hiking + si caratterizza per un design moderno e funzionale, adatto a ogni livello di esperienza. Le calzature sono realizzate con materiali tecnici di alta qualità, studiati per garantire impermeabilità, traspirabilità e stabilità anche nelle condizioni atmosferiche più impegnative.



Tra le principali caratteristiche della linea spiccano le suole rinforzate per una maggiore aderenza su terreni accidentati, la leggerezza costruttiva che non sacrifica la robustezza e la cura estetica che unisce praticità e stile. L'azienda propone inoltre numerose varianti di colore per soddisfare i gusti di tutti gli escursionisti.



La Hiking + si inserisce così tra le proposte più attese della prossima stagione, pensate per accompagnare ogni passo nella natura.

L'attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali confermano ancora una volta il ruolo di Grisport come punto di riferimento per chi cerca scarponcini performanti, resistenti e dal look contemporaneo.