Case&me svela le nuove collezioni invernali tra stile, comfort e tecnologia smart

Con l'arrivo dell'inverno, cresce il desiderio di accessori che uniscano praticità, calore e stile. Case&me presenta una gamma di nuove collezioni pensate per accompagnare la stagione più fredda, portando nei dettagli quotidiani tutto il comfort delle texture morbide e delle funzionalità smart. Tra prodotti che strizzano l'occhio alla tecnologia, colori ispirati alle feste e una spiccata attenzione al design, le proposte case&me offrono idee originali per vivere l'inverno con personalità.



La Wooly Collection si distingue per la fusione di materiali avvolgenti e innovazione. I Wooly Gloves, realizzati con tessuti caldi, integrano la tecnologia touch screen per interagire facilmente con lo smartphone senza rinunciare alla protezione dal freddo. I cappelli Wooly Beanie e Wooly Earflap Beanie ospitano cuffie e microfono integrati, permettendo di ascoltare musica e gestire chiamate tramite pratici pulsanti multifunzione. I dispositivi audio sono removibili, rendendo i cappelli lavabili e pratici. Completano la linea la fascia Wooly Headband e gli scaldabraccia Wooly Arm Warmers, entrambi con integrazione audio, per non dover scegliere tra comfort e tecnologia.



Lo spirito natalizio si respira nella Holly Collection, ispirata alle atmosfere delle feste e alle nuance calde dell'inverno. Holly Phone Necklace e Holly Phone Bracelet rappresentano laccetti per smartphone, realizzati in materiali morbidi e pensati per essere indossati al collo o al polso, adattandosi a qualsiasi modello grazie alla patch in TPU. Gli Holly Charms, piccoli accessori da agganciare a borse o chiavi, aggiungono un tocco funzionale grazie alla tasca incorporata. Gli organizer Holly Clutch e Holly Pocket completano la linea, ideali per custodire oggetti essenziali e restare sempre organizzati.



Un tocco di fantasia arriva con le novità Pupetti Safari. Le celebri statuette si abbinano ora all'energia del mondo safari, offrendo la possibilità di scegliere tra tigre, leone, ippopotamo, elefante e zebra. Grazie all'adesivo resistente, i Pupetti possono essere applicati su superfici come smartphone e laptop. La nuova Safari Collection introduce anche la modalità di acquisto diretta: non più mistery box, ma scelta libera del personaggio preferito. Gli appassionati potranno abbinare i Pupetti al 2in1 Charge Strap, un accessorio che funge sia da laccio da polso che da cavo USB-C da 60W, riponibile grazie alla patch in TPU.



Per gli amanti della semplicità tornano gli iconici Simply Lace e Simply Strap, veri best seller della gamma. Disponibili ora anche nelle nuance bordeaux e silver, ispirate ai nuovi iPhone 18 Pro, questi laccetti minimalisti sono compatibili con tutti gli smartphone e facilmente regolabili per un comfort ottimale.



Case&me interpreta l'inverno con materiali morbidi, colori caldi e soluzioni smart. Ogni accessorio è pensato per aggiungere praticità e stile, trasformando anche i gesti più semplici in dettagli da vivere con piacere ogni giorno.