SELETTI x OKKIA: occhiali da lettura dallo stile ironico e fuori dagli schemi

SELETTI x OKKIA apre un nuovo capitolo nel mondo degli accessori con una collezione di occhiali da lettura che porta la firma di uno stile ironico, creativo e fuori dagli schemi.

La collaborazione dà vita a cinque modelli dalla personalità decisa e dalle proporzioni inattese, pensati per chi vuole trasformare un semplice oggetto d'uso quotidiano in un vero e proprio elemento di stile personale. Interpretano l'occhiale da lettura come un accessorio con cui esprimere il proprio stile, tra finiture lucide e dettagli dorati. Gli occhi si posano su forme inedite, capaci di rompere la routine visiva del classico occhiale da lettura e di inserirsi con carattere in ogni contesto della giornata.

I modelli sono caratterizzati da linee contemporanee, materiali di qualità e attenzione ai dettagli che distinguono da sempre la filosofia delle due aziende. La ricerca sul design si traduce in una proposta che va oltre la funzione, per diventare un segno distintivo dal mood giocoso e sofisticato. Le diverse silhouette e le proporzioni studiate consentono a ogni persona di trovare il frame più adatto al proprio volto, senza rinunciare alla voglia di stupire con finiture lucide ed elementi dorati.

Ideale per chi desidera integrare l'ironia e la creatività nella propria quotidianità, la collezione SELETTI x OKKIA ridefinisce i canoni dell'occhiale da lettura. L'accessorio diventa così protagonista dello stile personale, capace di raccontare un'identità libera, elegante e moderna.