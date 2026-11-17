Devisal by Grisport presenta tre nuove sneaker ispirate alle vivaci colorazioni anni '80 di GTA VI, con dettagli blu, rosa e azzurro e stile giovane.

Il fenomeno videoludico di GTA VI, tra i titoli più attesi dell'anno, ispira il mondo della moda con una capsule inedita firmata Devisal by Grisport. In attesa dell'uscita del nuovo capitolo della celebre serie, il team creativo dell'azienda ha deciso di celebrare l'atmosfera vibrante e iconica di Vice City con una collezione di sneaker che richiama le sfumature cromatiche tipiche degli anni '80.

La linea si compone di tre modelli dallo stile fresco e contemporaneo, tutti caratterizzati da dettagli che rimandano ai tramonti rosa e alle luci blu delle leggendarie discoteche di Vice City. Le nuove sneaker includono una variante total white con finiture blu, una versione rosa chiaro e una dalle tonalità azzurrine. Ognuna si distingue per la cura nei materiali: tomaia in pelle e scamosciato, sottopiede in pelle, intersuola in PU e battistrada in PU compatto, il tutto arricchito da dettagli ricamati e impressi a fuoco.

Il design delle sneaker richiama esplicitamente quell'estetica urbana degli anni '80 resa celebre nei videogame, simbolo di libertà espressiva e vitalità giovanile. Dedicata agli appassionati di moda e ai gamers incuriositi dal nuovo universo di GTA VI, questa capsule promette di diventare rapidamente un must-have di stagione.