Devisal by Grisport ha presentato una sneaker omaggio dedicata a Marc Marquez, neo campione del mondo MotoGP per la decima volta. Il modello riprende il bianco e il rosso della Ducati con cui il pilota iberico ha centrato il traguardo nel fine settimana appena trascorso, in Portogallo.

Con questo risultato Marquez raggiunge otto titoli iridati nella MotoGP, ai quali se ne aggiungono altri due conquistati nelle classi 125 e Moto2, per un palmares complessivo di dieci corone mondiali.

Il progetto nasce all'interno di Devisal, team interno di Grisport con sede a Castelcucco, nel trevigiano, realtà specializzata in calzature da montagna, tempo libero e antinfortunistica. La scelta cromatica è netta: una base total white arricchita da inserti rossi, richiamo diretto alla livrea della moto con cui il campione ha firmato un risultato tanto straordinario quanto inatteso.

Dal punto di vista stilistico la sneaker punta su un'impronta giovane e dinamica, pensata per l'uso quotidiano e il tempo libero, senza rinunciare alla qualità dei materiali e alla cura dei dettagli. La tomaia unisce pelle e scamosciato, mentre il sottopiede è in pelle. L'intersuola e il battistrada sono realizzati in PU, quest'ultimo di tipo compatto, e presentano decorazioni ricamate e impresse a fuoco.

Il modello è adatto a tutte e quattro le stagioni e ha un prezzo al pubblico di 104 euro, con informazioni aggiornate disponibili sul sito ufficiale del marchio.