Rudy Project lancia Based: occhiali active lifestyle dallo stile alien-eye e materiali green

Rudy Project presenta Based, i nuovi occhiali dallo stile alien-eye, materiali ecosostenibili e otto varianti. Comfort leggero e design per tutti i giorni.

Rudy Project amplia la propria linea Active Lifestyle con una nuova proposta: Based, un paio di occhiali pensati per chi cerca uno stile distintivo e prestazioni quotidiane.

Il design di Based si ispira all'heritage del brand attraverso una silhouette alien-eye e richiami alle forme vintage reinterpretate in chiave moderna. Grazie a proporzioni marcate ma sorprendentemente compatte, questi occhiali puntano a distinguersi sia per l'estetica che per la funzionalità.

La gamma comprende otto varianti colore e una special edition disponibile esclusivamente online, permettendo agli utenti di scegliere tra diverse combinazioni di montatura e lente, ciascuna con una propria identità stilistica. Sono offerte configurazioni con lenti RP Optics categoria 3 e Polar 3FX, incluse versioni specchiate e sfumate, perfette sia per l'uso quotidiano che per chi ama gli accessori unici.

Grande attenzione è stata posta alla scelta dei materiali: la montatura è realizzata in Rilsan, un polimero di origine vegetale derivato dall'olio di ricino, che garantisce una struttura estremamente resistente, flessibile e leggera. Il peso degli occhiali è di soli 31 grammi, nonostante la presenza di un telaio dai volumi decisi.

La geometria Base 6 della lente contribuisce alla compattezza e al comfort, rendendo Based ideale sia per chi apprezza lo stile sportivo sia per chi cerca una soluzione pratica per tutti i giorni.

Based è già disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico compreso tra 119,90 e 159,90 euro, a seconda della configurazione scelta.

La nuova collezione rappresenta un mix riuscito di ispirazioni heritage, sostenibilità e tecnologie avanzate, confermando la vocazione di Rudy Project a unire innovazione e stile in ogni dettaglio del proprio design.